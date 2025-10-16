Más Información
El secretario de Salud, David Kershenobich, y el subsecretario Eduardo Clark se reunieron esta mañana con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, para hablar sobre el aumento al IEPS a refrescos y cigarros, entre otros productos, denominados "impuestos saludables".
"Me reuní esta mañana con el Secretario de Salud, Dr. David Kershenobich, y con el Subsecretario @EduardoClark. Más tarde informaremos sobre el propósito de este encuentro, que impacta en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y en la Ley de Ingresos 2026", escribió Monreal en su cuenta de X.
Esta tarde, el Pleno discutirá el dictamen de reforma a la Ley del IEPS, que contiene un incremento de 87% de impuesto a bebidas azucaradas.
Así como un incremento de 160 a 200% a tabacos labrados. También se prevé aumentos a sorteos y juegos con apuestas de 30 a 50%, y a videojuegos violento, de 8%.
