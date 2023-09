Nunca antes el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “había declarado su intención de tanto déficit presupuestal”, por casi 2 billones de pesos, lo que podría traer consecuencias una vez que termine el sexenio, señaló el coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera.

“Para muchos, creemos que cuando acabe este gobierno va a ser un amargo despertar, mucho más allá del tema del presupuesto”, comentó el legislador panista.

No obstante, dijo que no es que se esté en contra de la contratación de deuda, sino que es contradictorio que el presidente López Obrador afirme que no existe, cuando en el Paquete Económico se refleja.

“No estamos demonizando la deuda, es un instrumento financiero, pero que no nos vengan, nada más eso, que no nos vengan a decir que este Gobierno no endeuda, pues es el que más endeudado en los últimos sexenios”, aseveró.

Comentó que no debe de haber recortes a los organismos constitucionales autónomos, como el que propone la bancada de Morena al Instituto Nacional Electoral (INE), por alrededor de cuatro mil millones de pesos.

Añadió que promoverá, como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) un diálogo con Morena y sus aliados para que el presupuesto que se apruebe para 2024, sea consensuado.

“Hacemos votos porque, por lo menos, este último presupuesto, pueda ser el producto de un diálogo y de un acuerdo, no puede ser que el 54% de esta Cámara no escuche al otro 46. La minoría en esta Cámara no somos un 16%, somos un 46%”, dijo.

