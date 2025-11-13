En el marco del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” y de la implementación del Plan de Operaciones “Paricutín”, elementos de la Guardia Nacional (GN) en coordinación con efectivos del Ejército y de la Guardia Civil del Estado, reforzaron su presencia en diversos municipios de Tierra Caliente.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que se realizan recorridos de seguridad y patrullajes de vigilancia a lo largo de la ruta que conecta las empacadoras con el tianguis limonero en Apatzingán, un corredor esencial para la economía regional.

Indicó que esta estrategia complementa los patrullamientos en las huertas limoneras, para brindar mejores condiciones de seguridad a los trabajadores del campo y transportistas.

Durante los operativos realizados los días 11 y 12 de noviembre de 2025 en Apatzingán, Gabriel Zamora y Parácuaro, se logró la detención de cinco personas, el aseguramiento de cuatro armas largas, más de 230 cartuchos de distintos calibres, 22 cargadores, seis artefactos explosivos improvisados, tres vehículos (incluyendo una motocicleta con reporte de robo), dos cuatrimotos, así como diversos indicios y equipo táctico, fortaleciendo las condiciones de seguridad en la región de Tierra Caliente.

En la localidad la Salatera, en Apatzingán, se realizó la detención de una persona y el aseguramiento de seis artefactos explosivos improvisados que fueron destruidos en sitio, una motocicleta con reporte de robo y 10 bolsitas de cristal.

En las inmediaciones de la localidad Los Cajones, municipio Gabriel Zamora fueron arrestados cuatro hombres y los uniformados hallaron tres Armas largas, 130 Cartuchos calibre 7.62 x 39 mm, dos cargadores de disco, un vehículo, dos cuatrimotos.

En las inmediaciones de la localidad Antúnez en la localidad Parácuaro los efectivos localizaron un vehículo abandonado, dentro del cual hallaron 20 cargadores de distinto calibre, 108 cartuchos útiles, diverso equipo táctico.

Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones y acciones periciales correspondientes.

La dependencia relató que estas actividades se realizaron con apego al Estado de derecho y con respeto a los derechos humanos, reafirmando el compromiso de las Fuerzas Armadas de preservar las libertades, el orden y la paz pública en beneficio de la sociedad.

Subrayó que en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y con el apoyo de la ciudadanía mediante la denuncia, se fortalecen las acciones para inhibir delitos de alto impacto, combatir la extorsión y garantizar la seguridad integral de la región.

