Tren Maya arrastra carga de litigios

Maestros de la CNTE marchan en la CDMX; sigue aquí el minuto a minuto de la movilización

En 2 semanas inicia reconstrucción en estados afectados por lluvias; en casi un mes se limpió todo, señala Sheinbaum

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

Líder del Movimiento del Sombrero destapa a Grecia Quiroz para gobernadora de Michoacán en Con los de Casa

Por segunda ocasión, SCJN va a sede alterna por movilizaciones en el Zócalo; revisará cinco amparos de Grupo Salinas

Después de que la noche de ayer revisó en Palacio Nacional el "" con su gabinete legal y ampliado, tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, la presidenta informó que hoy viaja el gabinete de Seguridad a Uruapan y Morelia.

En su conferencia mañanera de este jueves 13 de noviembre, Sheinbaum Pardo recordó que cada mes dará información de los alcances del Plan Michoacán: “Para que todo el mundo sepa que no fue un anuncio, sino que es un Plan”.

Sobre la seguridad que se brinda a la alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, , la Mandataria federal dijo que la Guardia Nacional la da, pero desconoció si también hay policías municipales. “Se le está dando todo el apoyo”, aseguró.

“Hoy va a estar el en Morelia y en Uruapan, además de todo el despliegue territorial que tienen la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, los equipos de investigación, trabajando en coordinación con la Secretaría de Seguridad de Michoacán y la Fiscalía del estado. Van hoy y la próxima semana ya vamos a informar, mes con mes, qué acciones vamos a desarrollar”, dijo.

