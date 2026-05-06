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Alejandro Gertz Manero presentó este miércoles 6 de mayo sus cartas credenciales como embajador de México en .

Al presentar sus cartas credenciales ante el, el extitular de la Fiscalía General de la República es formalmente acreditado como embajador de México ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

"Este significativo acto brinda la oportunidad para reafirmar el compromiso de México de fortalecer una relación bilateral dinámica y próspera con el Reino Unido", dijo la embajada de México.

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En enero pasado, la presidenta informó que Gertz Manero fue designado como embajador de nuestro país en Reino Unido.

nro/apr

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