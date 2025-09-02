Más Información
Este martes 2 de septiembre se realizó en Palacio Nacional el Consejo Nacional de Seguridad Pública, al que asistieron los 32 gobernadores y gobernadoras.
Con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gabinete de Seguridad, las gobernadores y los gobernadores acordaron homologar la estrategia de seguridad del gobierno federal con sus leyes locales.
En el evento realizado en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la única alcaldesa que asistió fue Geraldine Ponce, de Tepic.
¿Por qué Geraldine Ponce fue la única alcaldesa que asistió?
Al salir del Consejo, Geraldine reconoció los acuerdos tomados que tienen que ver con las Fiscalías, las instituciones de seguridad estatales y “tienen que ver mucho los municipios” porque el eje principal es la atención a las causas.
Explicó Ponce que fue la única alcaldesa en asistir porque es la presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública: “Desde aquí es donde se definen las estrategias que tienen que ver con seguridad pública municipal”.
“Entonces vengo en la representación de los más de 2 mil 500 municipios y es por eso que soy parte de este Consejo”, comentó al señalar que Tepic es uno de los 10 municipios con mejor percepción de seguridad a nivel nacional.
