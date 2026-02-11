Integrantes del Frente Amplio Democrático solicitaron a la Cámara de Diputados realizar un parlamento abierto para discutir la reforma electoral.

La petición fue entregada a la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, y propone que el Congreso de la Unión integre una comisión plural de carácter bicameral, encargada de coordinar los trabajos de un Parlamento Abierto para conocer, analizar y deliberar de manera transparente, informada e institucional todas las iniciativas y propuestas en materia de reforma electoral.

Jesús Ortega, expresidente nacional del PRD, afirmó que se corre el riesgo de inestabilidad social sí no se escuchan las propuestas diferentes a las que plantea el Ejecutivo.

Lee también PVEM acude a Palacio Nacional en medio de tensiones por reforma electoral

"Advertimos sobre los riesgos de darse esto, sobre los riesgos de la inestabilidad política y social. México necesita que sus legisladores, México necesita que el Congreso todo escuche y actúen. El futuro de nuestra democracia está en sus manos. Ustedes resuelven el conjunto de las cámaras, si la democracia en México vive libre o la secuestran y la asesinan", expresó al término de la reunión.

Al evento asistieron, como parte del Frente Amplio Democrático, María del Carmen Alanís, Rafael Estrada, Jesús Ortega, Demetrio Sodi, José Mario de la Garza Martins, Cristina Renaud, German Fernández, José de Jesús Orozco Henríquez y María José Gómez Mont.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js/bmc