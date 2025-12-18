Rocio Mejía Flores, directora general de Financiera para el Bienestar (Finabien), informó que a la fecha se han entregado 91 mil 380 Tarjetas Finabien Paisan@, cifra cercana a las 100 mil tarjetas que se puso como meta para el año.

En el marco del Día Internacional del Migrante, la directora general de Financiera para el Bienestar detalló que por las 92 mil Tarjetas Finabien Paisan@s se han enviado 63 mil 227 remesas por casi 29 millones de dólares.

"Estamos ya a punto de lograr las 100 mil Tarjetas Finabien Paisanos que nos pusimos como meta para este año. Ya llevamos 92 mi y esperamos que para el 31 estamos dando la noticia de que ya hemos legado a las 100 mil tarjetas, pues una gran alternativa para enviar sus remesas".

En Palacio Nacional, Rocio Mejía Flores exhortó a los connacionales a solicitar sus tarjetas y comenzar el año para evitar que en el envío de dinero a sus familias se les cobre el 1% de impuesto que el gobierno de Estados Unidos impuso al envío de dinero en efectivo.

"Comiencen el año, comience el 2026, pidiendo sus Tarjetas Finabien Paisan@, no se esperen al 1 de enero, porque si siguen enviando efectivo de efectivo les van a retener 1% del impuesto que el gobierno en Estados Unidos impuso sobre este envío de este dinero en efectivo", explicó.

