Morena va contra la "Ley Esposa"; presentará acción de inconstitucionalidad ante la SCJN

Sentencian en EU a yerno de “El Mencho” a más 11 años de prisión; el “Guacho” fingió su muerte para evitar captura

Raúl Rocha se negó a ir a la FEMDO y quiso audiencias vía zoom; le anulan criterio de oportunidad a dueño de Miss Universo

Gobierno adelanta compra de medicinas; investiga además a 10 farmacéuticas

Balacera en la colonia Cuauhtémoc durante operativo antiextorsión; hay un policía herido y 4 detenidos

Sheinbaum rechaza discurso antimigrante de Trump; México mantiene postura firme en defensa a connacionales, afirma

Rocio Mejía Flores, directora general de Financiera para el Bienestar (), informó que a la fecha se han entregado 91 mil 380 Tarjetas Finabien Paisan@, cifra cercana a las 100 mil tarjetas que se puso como meta para el año.

En el marco del , la directora general de Financiera para el Bienestar detalló que por las 92 mil Tarjetas Finabien Paisan@s se han enviado 63 mil 227 remesas por casi 29 millones de dólares.

"Estamos ya a punto de lograr las 100 mil Tarjetas Finabien Paisanos que nos pusimos como meta para este año. Ya llevamos 92 mi y esperamos que para el 31 estamos dando la noticia de que ya hemos legado a las 100 mil tarjetas, pues una gran alternativa para enviar sus remesas".

En , Rocio Mejía Flores exhortó a los connacionales a solicitar sus tarjetas y comenzar el año para evitar que en el envío de dinero a sus familias se les cobre el 1% de impuesto que el gobierno de Estados Unidos impuso al envío de dinero en efectivo.

"Comiencen el año, comience el 2026, pidiendo sus Tarjetas Finabien Paisan@, no se esperen al 1 de enero, porque si siguen enviando efectivo de efectivo les van a retener 1% del impuesto que el gobierno en Estados Unidos impuso sobre este envío de este dinero en efectivo", explicó.

