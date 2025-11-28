Fin helado, frente frío 16 provocará temperatura de hasta -10° este 29 de noviembre; consulta estados afectados

Más Información
Para el sábado 29 de noviembre continuará el frente frío número 16, que se extenderá sobre el sureste de México, manteniendo las fuertes lluvias en Veracruz y Oaxaca, además de frías temperaturas en el oriente y sureste del país.
De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que el frente frío número 16 entra al mar Caribe. Dando como resultado afluencia de aire húmedo, que propiciará lluvias aisladas e intensas en el occidente, centro y sur del territorio.
La SMN detalló que la masa de frío polar, que es asociada al frente frío, provocará lluvias torrenciales, oleaje elevado y vientos fuertes.
Algunos estados que serán afectados por lluvias de 0.1 a 250 mm son:
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapa
- Tabasco
- Hidalgo
- Puebla
- Ciudad de México
- Morelos
- Jalisco
- Colima
No obstante, se pronostican vientos de 10 km/h con rachas de hasta 60 km/h en:
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Puebla
- Costas de Veracruz
- Tabasco
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Coahuila
Mientras que los oleajes elevados de 1.5 a 3.5 metros de altura se reportarán en:
- Golfo de Tehuantepec
- Costas de Tamaulipas
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Respecto a la temperatura máxima en las entidades, la SMN pronostica que serán de entre 30 a 40 °C en:
- Baja California Sur
- Sonora (sur)
- Durango (oeste)
- Morelos
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
Asimismo, reportaron temperaturas mínimas de a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado
- Baja California
- Sonora
- Zacatecas
- Guanajuato
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Querétaro
- Oaxaca
