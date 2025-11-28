Fin helado, frente frío 16 provocará temperatura de hasta -10° este 29 de noviembre; consulta estados afectados

Para el sábado 29 de noviembre continuará el frente frío número 16, que se extenderá sobre el sureste de México, manteniendo las fuertes lluvias en Veracruz y Oaxaca, además de frías temperaturas en el oriente y sureste del país.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que el frente frío número 16 entra al mar Caribe. Dando como resultado afluencia de aire húmedo, que propiciará lluvias aisladas e intensas en el occidente, centro y sur del territorio.

La SMN detalló que la masa de frío polar, que es asociada al frente frío, provocará lluvias torrenciales, oleaje elevado y vientos fuertes.

Clima en México para el Sabado 29 de noviembre de 2025. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Algunos estados que serán afectados por lluvias de 0.1 a 250 mm son:

Veracruz

Oaxaca

Chiapa

Tabasco

Hidalgo

Puebla

Ciudad de México

Morelos

Jalisco

Colima

No obstante, se pronostican vientos de 10 km/h con rachas de hasta 60 km/h en:

Chihuahua

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Puebla

Costas de Veracruz

Tabasco

Nuevo León

Tamaulipas

Coahuila

Mientras que los oleajes elevados de 1.5 a 3.5 metros de altura se reportarán en:

Golfo de Tehuantepec

Costas de Tamaulipas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Respecto a la temperatura máxima en las entidades, la SMN pronostica que serán de entre 30 a 40 °C en:

Baja California Sur

Sonora (sur)

Durango (oeste)

Morelos

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Asimismo, reportaron temperaturas mínimas de a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado

Baja California

Sonora

Zacatecas

Guanajuato

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Querétaro

Oaxaca

