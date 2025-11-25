La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso después del mediodía, con cielo parcialmente nublado y sin lluvia, para este martes 25 de noviembre en la Ciudad de México.

El viento será de dirección variable, de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora, de acuerdo con el boletín meteorológico.

Se prevé que la madrugada del miércoles 26 de noviembre sea de fría a muy fría en el sur de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atenta al Sistema de Alerta Temprana.

En las próximas 24 horas, se esperan temperaturas máximas de 25°C por la tarde y mínima de 11°C en las primeras horas del día.

