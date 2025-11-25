La alcaldía Álvaro Obregón dio a conocer que en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México iniciaron los trabajos de reencarpetado del Eje 10 Sur Río Magdalena.

En un comunicado, la demarcación precisó que en una primera etapa, que contempla 30 días, se prevé realizar la rehabilitación integral de la vialidad en el tramo que va de avenida Revolución a Periférico Sur.

Posteriormente se trabajará en el tramo que comprende de la glorieta de San Jerónimo a avenida San Jerónimo.

Para reducir las afectaciones a la circulación, las labores se realizarán en un horario de 22:00 a 5:00 horas, indicó la alcaldía.

En total se estarán interviniendo 2.6 kilómetros lineales, que implican más de 20 mil metros cuadrados de superficie asfáltica rehabilitada.

Con esta rehabilitación se beneficiará directamente a los vecinos de La Otra Banda, Barrio Loreto, Tizapán y San Ángel, así como a quienes circulan por avenida Revolución y toman el Eje 10 Río Magdalena hacia Periférico, señaló el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín.

Por parte del Gobierno de la Ciudad de México, el director general de Obras de Infraestructura Vial de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), Édgar Alejandro Barrientos Galván, agradeció la coordinación institucional, con la que se permite dar más y mejores resultados a la ciudadanía.

Estas obras forman parte del Programa Estratégico de Repavimentación en Vialidades Primarias Cualli Ohtli, que contempla la rehabilitación integral de 250 kilómetros de vías.