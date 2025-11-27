“En la noche llovió y sentí mucho frío, entonces decidí que vendría tapada a la universidad el día siguiente para poder resistir” dijo Isabela, de 18 años, mientras caminaba rumbo a la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco, vistiendo una chaqueta, camisa térmica y bufanda de estambre.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé para este jueves 27 de noviembre un ambiente cálido a templado después del mediodía, cielo medio nublado a nublado, lluvias con intervalos de chubascos y posible actividad eléctrica. Durante la noche de ayer, se registraron lluvias en zonas de la Ciudad de México.

Isabela relató que salió temprano desde el centro de Xochimilco, zona que describió como “especialmente fría”, y que su madre la incentivó a vestir ropa de invierno.

“Yo ya sabía, pero mi mamá luego luego me dijo que me cubriera o que me iba a enfermar”, comentó.

Carlos de 50 años salió a pasear a su perro en el Parque Alameda Sur tomando precauciones para no sentir frío usando una chaqueta, mientras que su mascota llevaba un chaleco.

“Ayer llovió y sí se sintió el frío, entonces decidí taparnos para no sentir tanto esta mañana”, dijo.

Este no es el primer día del mes en el que Carlos usa ropa de invierno, sin embargo, detalló que en la semana no había visto la necesidad de utilizar una chamarra, hasta está mañana.

“Uno se puede enfermar, ya me vacuné entonces no tengo tanto problema pero es tomar las precauciones”, añadió.

María Fernanda, de 18 años, y Ángel, de 25 quienes caminaban sobre la calzada de las bombas, coincidieron en que esta temporada se siente más fría que en años anteriores

“Estoy pensando en comprarme una chamarra nueva y eso que traigo tres, pero sí, es una inversión que estoy contemplando” comentó Ángel, quien vive en el Ajusco y vestía con suéter, sudadera y chamarra.

María Fernanda, quien vive en el Estado de México, explicó que ya se había enfermado, por lo que estaba tomando medidas para no volver a repetir un resfriado.

“Me enfermé a principios del mes, cuando bajaron las temperaturas y no quiero que se repita”, expresó.

dmrr/cr