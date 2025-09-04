Más Información

Jornada laboral de 40 horas no es parte de la agenda legislativa de este periodo: Monreal; “sí hay compromiso”, asegura

Jornada laboral de 40 horas no es parte de la agenda legislativa de este periodo: Monreal; “sí hay compromiso”, asegura

Ataques militares al narco en "países amigos" no son necesarios, dice Rubio; anuncia casi 20 mdd en ayuda para Ecuador

Ataques militares al narco en "países amigos" no son necesarios, dice Rubio; anuncia casi 20 mdd en ayuda para Ecuador

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

México pide a EU extraditar “peces gordos”, analistas lo ven como “show político-mediático”; ¿a quiénes quieren de vuelta?

México pide a EU extraditar “peces gordos”, analistas lo ven como “show político-mediático”; ¿a quiénes quieren de vuelta?

Historia de Armani, la influyente firma en la industria de la moda; en esto calculan el valor actual de la empresa

Historia de Armani, la influyente firma en la industria de la moda; en esto calculan el valor actual de la empresa

Padres de los 43 acusan que se dejaron caer líneas de investigación por el uso de tecnología; se van tristes y decepcionados: Isidoro Vicario

Padres de los 43 acusan que se dejaron caer líneas de investigación por el uso de tecnología; se van tristes y decepcionados: Isidoro Vicario

La Fiscalía General de la República () anunció que fue entregado al en extradición un ciudadano de nacionalidad canadiense y prófugo de la justicia identificado como Martín B”, por asociación delictuosa y defraudación fiscal.

De acuerdo con el comunicado de prensa, entre 2017 y 2019 el hombre formó parte de una organización criminal que introdujo a Canadá mercancías de contrabando, las cuales estaban sujetas a aranceles o cuya importación se encontraba prohibida, controlada o regulada por la Ley de Aduanas de dicho país.

Por lo anterior, el fugitivo canadiense era requerido por la Corte de la Provincia de Quebec, por crímenes de asociación delictuosa, contrabando y defraudación fiscal.

Lee también

El Gobierno de México, en consecuencia, concedió la extradición del reclamado a Canadá, después de que Martín B” fue detenido en julio de 2024 en Cozumel, Quintana Roo.

La entrega del sujeto se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a los agentes canadienses designados para su traslado a la región.

Además, la destacó que el proceso de extradición se consolidó en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y Canadá.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses