FES Aragón despide con memorial a Berenice y Miguel, víctimas de colapso en el Festival Axe Ceremonia; exigen justicia

Estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón realizaron un memorial y homenaje póstumo a Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, fotógrafos egresados de la institución que perdieron la vida durante la cobertura al Festival Axe Ceremonia.

Desde las 10:30 horas de este lunes, decenas de amigos y conocidos de Miguel y Berenice se congregaron en el edificio central de la institución para dar un minuto de silencio, aplausos y palabras para los jóvenes de 26 y 28 años, respectivamente, que murieron el sábado 5 de abril en el Parque Bicentenario.

A espaldas de la biblioteca Jesús Reyes Heroles, estudiantes de la carrera de Comunicación y Periodismo, vestidos de negro, colocaron velas, flores, carteles, incienso y fotografías que documentan el trabajo de los jóvenes egresados, quienes se desempeñaban en el medio Mr. Indie.

La comunidad estudiantil de la FES Aragón realizó un homenaje en memoria de Berenice Giles y Miguel Rojas, fotógrafos que fallecieron durante el Festival Axe Ceremonia. Foto Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

“Ser periodista en este país es ejercer el oficio con miedo. Salimos a trabajar con pasión sin saber si volverás. Lo que le paso a Berenice y Miguel duele y no debería costar la vida”, señalaron entre lágrimas. Además, profesores de la carrera que conocieron a ambos estudiantes lamentaron este hecho y pidieron a las autoridades una pronta investigación de los hechos.

“Lo sucedido no fue un accidente, como se ha pretendido caracterizar, sino un resultado de una fragante desatención de los protocolos de seguridad por parte de los organizadores del evento. Es más indignante el intento de la empresa por evadir su responsabilidad, declarando falsamente que los fallecimientos ocurrieron en el hospital y no en el lugar de los hechos, es un claro intento de lavarse las manos”, denunció una alumna.

Al leer un pronunciamiento del Taller de Prensa de la misma facultad, calificó como desalentador y sumamente preocupante que una carrera tan noble, que siempre busca por los demás, sea indolente ante las situaciones precarias que quienes la ejercen. Por varias horas, compañeros expresaron su indignación por las acciones del Festival Axe, que continuó con la programación del día sábado y evitó pronunciarse hasta la madrugada del domingo.

“Es una mentada de madre, a mí me sorprende mucho que se hayan saltado muchos filtros, principalmente las de protección civil. Yo no comparto que protección civil se haya deslindado del problema cuando ellos tenían que estar adentro del evento. Y si primero dijeron que no estaban autorizadas, ¿por qué aún dentro del evento no hicieron nada?”, cuestionó Arturo de octavo semestre.

Agregó que este suceso se pudo haber evitado con medidas de seguridad adecuadas, por lo que considera que el festival debe ser cancelado definitivamente y que existan regulaciones estrictas para promotoras de eventos musicales.

“No es el único festival que organiza. Nosotros como periodistas, debemos hacer un llamado a medios de comunicación grandes que cubren ese tipo de eventos, a no cubrir nada. Porque si no se le da difusión, que es nuestra labor como periodistas, ellos no obtienen ganancias. A la alcaldía Miguel Hidalgo: ¿por qué no revisaron bien las cosas? Debe haber justicia y encontrar a los responsables, los organizadores del evento, ellos tendrían que pagar”, mencionó.

Asimismo, cuestionó el actuar de medios de comunicación que no brindan prestaciones de ley a sus trabajadores y se aprovechan de estudiantes para no darles salario o seguro social. Por lo que pidió a periodistas y fotógrafos guardar luto y hacer un paro de labores durante esta semana.

“Es realmente triste, como gremio siempre se nos ha visto menos y no hay condiciones para poder trabajar. Saliendo de la carrera tienes que buscar dónde abrirte camino, porque no hay un camino que puedas forjar desde ahorita, porque la experiencia te la piden y cómo nos la van a pedir si seguimos estudiando, seguimos en condiciones donde no hay dónde poder desarrollarnos, tanto como redactores, que no es valorado nuestro trabajo, como fotógrafos”, opinó Samantha de octavo semestre.

Mientras que Andrea, egresada de la facultad, pidió que se busquen a las personas responsables, dar consuelo a sus familiares y sus amigos y que se regulen normas para mejorar las condiciones de trabajo.

“Ya tuve oportunidad de ver su trabajo y la verdad eran magníficas personas y por lo que he leído en redes sociales, eran buenos compañeros, familiares y amigos. Es una lamentable pérdida pero espero que siempre podamos recordarles y que pues esto ya no vuelva a pasar, no vuelva a ocurrir”, dijo a este medio.

Hasta las 15 horas, amigos de Berenice y Miguel Ángel exigieron justicia ante las negligencias que vive el gremio durante la cobertura de festivales musicales, conciertos y alfombras roja. De hecho, el mismo Miguel Ángel compartió la siguiente frase en 2022: “Ni a Ocesa ni algo gobierno de la CDMX le importa nuestra seguridad”.

