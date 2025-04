Ceci Flores, presidenta fundadora de Madres Buscadoras de Sonora y de México y representantes de otros colectivos se reunieron este lunes en privado con Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, quien mostró apertura para modificar la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

En entrevista, Ceci Flores denunció que cuando era secretario de Gobernación, Adán Augusto López le pidió que dejara de buscar a su hijo desaparecido a cambio de que le le otorgara protección del Estado, lo que rechazó.

-Me dicen que o busco a mis desaparecidos o me dan una seguridad permanente. Yo prefiero buscar a mis hijos, señaló.

-¿Esto quien se lo ha dicho?, se le preguntó.

-Secretaría de Gobernación, cuando estaba Adán Augusto, él fue el que me dijo. Ahorita yo no he hablado con Rosa Icela y ella tampoco ha entablado una conversación conmigo ni ha siquiera tomado el tema de nuestros desaparecidos.

Dijo que los colectivos de Jalisco que fueron recibidos este lunes por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no representan a las verdaderas madres de Jalisco, cuya agrupación fundaron ella y la señora Virginia Ponce, quien la acompañó al Senado.

“Solamente están invitando a colectivos que ellos creen que los pueden manipular, pero no nos han invitado a nosotras, ni a la señora Virginia Ponce. Dijeron que invitaron a las madres buscadoras de Jalisco, mienten. Ella (Virginia Ponce) es la representante de madres buscadoras de Jalisco. Si otras personas están diciendo que representan a Madres Buscadoras de Jalisco, mienten, porque ella es la única representante. Yo soy la líder de Madres Buscadoras de Jalisco, la fundadora, traigo la camiseta bien puesta (…) y nunca nos invitaron a participar”, aclaró.

Ceci Flores se dijo dispuesta a aportar propuestas para mejorar la iniciativa de la presidenta Sheinbaum para cambiar la ley. Entre las modificaciones que se deben hacer a la actual legislación, destacó, está la búsqueda, investigación y localización inmediata, “porque ellos tienen todas las herramientas y los recursos para hacerlo, lo que no tienen es disponibilidad, sensibilidad, empatía en el tema”.

“Entonces, es lo que queremos nada más, que haya la sensibilidad, empatía para que empiecen a hacer su trabajo, porque es un trabajo que estamos haciendo sin recursos, sin herramientas, sin tecnología, y lo hacemos mejor que ellos como autoridad. Entonces, quieren hacer una ley que va a desaparecer por completo a los desaparecidos”, lamentó.

Ceci Flores demandó que se atienda a todas las víctimas, no nada más a unas cuantas, “una representante por colectivo. Necesitamos que atiendan a todas las víctimas por igual, es lo que quisiéramos porque aquí en México hay muchas madres buscadoras que tampoco tienen atención”.

Advirtió que antes de que se dictamine la iniciativa de la presidenta se tiene que escuchar a las víctimas, “no solamente lo que ella (la presidenta) diga, porque todo lo que hace es para perjudicar y minimizar la búsqueda”.

Confió que estas reuniones que se han iniciado con el gobierno y el Poder Legislativo tengan caso. “Vamos a darles el beneficio de la duda”.

“Queremos escuchar, para que ellos también nos escuchen, para que no digan: es que no nos escuchan. Entonces, queremos escucharlos y ver lo que proponen, para decir: no nos conviene lo que estás proponiendo, porque vas a empezar a desaparecer a los desaparecidos como hasta ahora”.

⁃¿Si pudiera entrevistarse con la presidenta, que le diría?, se le preguntó.

⁃Pues que ayude en la búsqueda de los desaparecidos, que no vea el tema de que son puros delincuentes los que están desaparecidos, y que, aunque así fuera, son humanos y tienen el derecho a volver a casa. Y más que a los desaparecidos, que ayude a los huérfanos, víctimas invisibles de autoridades y sociedad, respondió.

Por otra parte, Ceci Flores calificó como una burla de las autoridades el “recorrido turístico” que le hicieron a las madres buscadoras de Jalisco en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.

“Teuchitlán está en todo México, lamentablemente se visibilizó más porque había las prendas, el calzado, todo lo que se encontró en lugar se visibilizó”, afirmó.

Por último, pidió a las autoridades que hagan su trabajo con sensibilidad, con empatía, que no esperen estar en nuestro lugar para entender la magnitud del problema, que no porque ellos tengan mucho poder no pueden tener un desaparecido, “porque yo en realidad, antes de perder a mi hijo era la mujer más feliz del mundo, tenía un esposo millonario, tenía una vida de comodidades, viajes, estaba disfrutando a mis hijos, a mi familia, nunca pensé que iba a perder todo hasta que lo perdí”.

