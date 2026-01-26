La mañana de este lunes 26 de enero, un grupo de extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) instalaron un plantón indefinido en el Zócalo de la Ciudad de México en exigencia de ser recibidos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Con carpas, tanques de gas, casas de campaña, bolsas para dormir y mantas, los extrabajadores provenientes de Coahuila exigen la extradición de Alonso Ancira, expropiación de AHMSA y pagos.

“Queremos justicia social del 5% de la venta de AHMSA de 1991”, indicaron en una manta.

Lee también Nueva Corte destinó 1.2 millones por ritual a Quetzalcóatl; no reporta pago por bastones de mando

Comentaron a este medio que llevan tres años y no han habido resultados en ningún aspecto: “Ella ya tiene la autoridad de lo que va a pasar con la empresa”.

“Traemos una lista de compañeros que han fallecido en este largo caminar, ya son tres años [...]”, indicaron al mencionar que de Alonso Ancira, quien fuera dueño de AHMSA, hay una ficha roja para extraditarlo.

“Que lo extraditen, eso es lo que pedimos, que se lo traigan para ver nosotros que este problema sí se puede resolver”, comentaron.

Extrabajadores de AHMSA instalan plantón indefinido en el Zócalo. Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr