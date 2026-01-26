Más Información

Sheinbaum envía carta a Presidente de Corea del Sur; pide que BTS tenga más fechas en México

Campeche silenciado; bajo el acoso de Layda Sansores

Fin de semana negro para ministros de la SCJN; camionetas blindadas, ritual millonario y viaje VIP

“Estoy dolido porque lo quería como un hijo”; tío de periodista muerto en descarrilamiento de Tren Interoceánico exige justicia

NFL: Patriots y Seahawks se verán las caras en el Super Bowl LX; días, horarios y todo lo que debes saber

Revocación de mandato en Oaxaca “es ejemplo para otras entidades”, asegura el INE; resalta impresión de 3 millones de boletas

La mañana de este lunes 26 de enero, un grupo de extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) instalaron un plantón indefinido en el Zócalo de la Ciudad de México en exigencia de ser recibidos por la presidenta .

Con carpas, tanques de gas, casas de campaña, bolsas para dormir y mantas, los extrabajadores provenientes de Coahuila exigen la extradición de , expropiación de AHMSA y pagos.

“Queremos justicia social del 5% de la venta de AHMSA de 1991”, indicaron en una manta.

Comentaron a este medio que llevan tres años y no han habido resultados en ningún aspecto: “Ella ya tiene la autoridad de lo que va a pasar con la empresa”.

“Traemos una lista de compañeros que han fallecido en este largo caminar, ya son tres años [...]”, indicaron al mencionar que de Alonso Ancira, quien fuera dueño de AHMSA, hay una ficha roja para extraditarlo.

“Que lo extraditen, eso es lo que pedimos, que se lo traigan para ver nosotros que este problema sí se puede resolver”, comentaron.

Extrabajadores de AHMSA instalan plantón indefinido en el Zócalo. Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL
