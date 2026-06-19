En Michoacán dos cortadores de limón resultaron heridos después de la explosión de artefactos tipo mina del crimen organizado.

Uno de los jornaleros fue herido de gravedad, luego de que un explosivo improvisado estallara cuando transitaban en un vehículo sobre la carretera Apatzingán-El Guayabo, informaron autoridades estatales.

Los hombres identificados como Arturo y Eliseo, originarios del municipio de Apatzingán, fueron trasladados al Hospital Regional de Apatzingán para recibir atención médica especializada, donde permanecen bajo vigilancia médica.

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Derivado de este incidente, personal del Ejército y la Policía Estatal de Michoacán desplegaron un operativo en la zona, mientras que agentes de la Fiscalía General de Michoacán realizaron las diligencias ministeriales correspondientes.

“Elementos de la Guardia Civil mantienen presencia operativa en el municipio de Apatzingán, donde esta mañana se brindó atención a 2 personas lesionadas tras un incidente registrado en una zona rural, el cual es investigado para determinar las circunstancias en que ocurrió”, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

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Cortadores de limón, militares y habitantes de la Tierra Caliente han resultado afectados por la explosión de artefactos tipo mina sembrados por los grupos criminales en la región en los últimos años.

Tan sólo el año pasado, autoridades de Michoacán desactivaron mil 645 artefactos explosivos improvisados usados por la delincuencia organizada en drones y como minas personales, lo que representa la cifra más alta desde que en 2023 la entidad creó el Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos para combatir dicho problema que ha dejado víctimas civiles y militares.

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dft