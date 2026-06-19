La diputada local del PRI en Sinaloa, Paola Gárate, respondió a las acusaciones realizadas en su contra por el abogado y especialista en Seguridad Nacional, Cesar Gutiérrez Priego en el programa Radio Fórmula con el periodista Joaquín López-Dóriga donde la señala de supuestos nexos con el crimen organizado.

En la entrevista, el abogado señala a la legisladora tricolor de tener una relación directa y de familia con un líder criminal del Cártel de Sinaloa al haber asistido a un bautizo en 2016 donde estuvieron personajes como Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo” y, de ser la madrina del hijo de José Omar Ortiz Vega, hermano de Julio Óscar Ortiz Vega, alias "El Kevin", quien era escolta personal de "El Guano".

La priista aclaró a través de su cuenta de X que sí fue madrina de un niño que actualmente cumplirá 11 años —al cual quiere como hijo suyo— y que conoce "el trabajo y la honorabilidad" de sus compadres, pero si existe un parentesco con "El Kevin", ella no lo conoció.

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A su vez, condenó que hayan expuesto al niño "de una manera tan irresponsable" y que "ninguna campaña de prestigio justifica tocar a un menor de edad".

También desmintió que no haya presentado una denuncia formal por la corona fúnebre que le llegó a su domicilio la noche del pasado 10 de junio, asegurando que emitió la denuncia dentro de las 24 horas del hecho.

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Con respecto a la mención del supuesto secuestro del que fue víctima en 2021 y que el abogado sugiere que lo menciona hasta ahora porque tiene aspiraciones políticas, la diputada local dijo que no presentó denuncia ante la Fiscalía del Estado en ese momento porque "no hubo autoridad que me la quisiera recibir y sobre todo porque fui amenazada por el entonces gobernador para no hacerlo".

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"Se equivoca si cree que me mueve una aspiración política. Lo que me mueve es la aspiración de ver a mi Sinaloa en paz, con seguridad, sin miedo y en buenas condiciones económicas para vivir, no solo sobrevivir como lo hacemos hoy", aseguró.

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Hoy respondo de frente.



Cuando no pudieron encontrar nada en mi contra, intentaron fabricar una narrativa.



Mi nombre lo he construido caminando calles, escuchando a la gente y dando la cara durante más de 20 años.



Hoy, ante una campaña de difamación que busca ponerme en… pic.twitter.com/11KeYvjKxV — Paola Gárate (@PaolaGarateV) June 19, 2026

Además, dijo que su equipo jurídico se encuentra ya analizando la ruta legal de las acusaciones que hizo Cesar Gutiérrez Priego en el programa de Radio Fórmula.

Por último, la priista responsabilizó al Estado y al gobierno federal si algo le llega a suceder a ella, a su familia o a alguien de su equipo debido a que cada vez que denuncia la violencia que se vive en Sinaloa, "aparecen ataques, campañas de difamación y acusaciones sin sentido, como ahora que utilizan medios nacionales y voceros no oficiales".

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