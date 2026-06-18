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El PRI en Veracruz denunciará ante instancias electorales al alcalde morenista del puerto de Coatzacoalcos, Pedro Miguel Rosaldo por entregar apoyos y obras promocionando a Morena.
El dirigente estatal del PRI, Adolfo Ramírez Arana, presentó diversas evidencias del uso de recursos públicos para favorecer a Morena en el municipio de Coatzacoalcos, asentado en el sur del Estado.
En un video se observa como el alcalde entrega una silla de ruedas en las instalaciones del Ayuntamiento y hace referencia al partido político Morena.
En un segundo video, se ve al presidente municipal supervisando obras en el municipio, mientras utiliza una gorra con el logotipo de dicho partido.
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En conferencia de prensa, el líder estatal priista señaló el PRI hará una denuncia ante el Organismo Público Local Electoral, el cual tendrá que dar vista al Tribunal Electoral de Veracruz
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"Atropellan la ley a toda costa, a todas luces, no tienen ningún recato en siempre promocionar a su partido usando recursos públicos”, acusó.
Recordó que el artículo 134 de la Constitución establece que los recursos públicos no se pueden ocupar para promover a un partido político.
"Es increíble cómo en plena presidencia municipal el alcalde está hablando de MORENA, entregando apoyos y más allá, lo sube a sus redes sociales, no sé si sean ignorantes o qué es lo que pasa con ellos, pero están cometiendo un delito”, dijo.
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