Washington.— Estados Unidos impuso sanciones este miércoles al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, arrestado en 2020, por gestionar una red de robo y contrabando de combustible que, afirma el Departamento del Tesoro de ese país, se ha convertido en su mayor fuente de ingresos.

El Cártel de Santa Rosa de Lima ha convertido a Guanajuato en uno de los estados más mortíferos de México y sus actividades “contribuyen a la existencia de un mercado negro transfronterizo de energía, socavan a las empresas legítimas de petróleo y gas natural de Estados Unidos y privan al gobierno mexicano de ingresos fundamentales” porque roban miles de millones de dólares a Petróleos Mexicanos (Pemex), indicó el Tesoro.

Consideró que el contrabando de crudo y el robo de combustible —conocido en México como huachicoleo— son actualmente la fuente de ingresos no relacionada con las drogas más importante para los cárteles mexicanos.

Región de robo de combustible

“Bajo mi dirección, el Tesoro está aislando agresivamente a estos criminales del sistema financiero estadounidense. No importa dónde ni cómo los cárteles obtengan y laven dinero, los encontraremos y los detendremos”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Denunció que estos supuestos ladrones, conocidos como huachicoleros, utilizan diversos medios para robar combustible y petróleo crudo de Pemex, principalmente sobornando a empleados corruptos.

El Cártel de Santa Rosa de Lima mantiene una pugna con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) “por el control del combustible y el petróleo en Guanajuato”, lo que ha convertido a ese estado del centro del país “en uno de los más mortíferos en México”, de acuerdo con el comunicado oficial.

Asimismo, afirma que el grupo criminal tiene alianzas con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, ambos clasificados como organizaciones terroristas por Washington.

Todos los bienes de los sancionados que se encuentren en la Unión Americana, en posesión o bajo el control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deberán ser reportados.

El cártel nació en la localidad guanajuatense de Santa Rosa de Lima en 2014.

Tres años después, sus integrantes, contrabandistas de gasolina conocidos como huachicoleros, entraron en guerra contra el Cártel Jalisco en lo que se conoce como el Triángulo de las Bermudas de Guanajuato, área en donde hay una refinería y oleoductos de Pemex.

El Cártel de Santa Rosa de Lima también ha reclutado a exmilitares y exparamilitares colombianos para operar en Guanajuato.

En agosto, las autoridades mexicanas le incautaron 164 mil litros de hidrocarburo robado.

El Marro, líder del cártel, fue capturado en 2020; dos años más tarde se le condenó a 60 años de cárcel por el delito de secuestro.

“A pesar de su detención, El Marro sigue activo en el Cártel de Santa Rosa de Lima desde la cárcel, enviando instrucciones y órdenes a sus colaboradores a través de sus abogados y familiares. Desde prisión ayudó a establecer la alianza con el Cártel del Golfo”, asegura el Departamento del Tesoro.

Las autoridades estadounidenses hace tiempo que consideran el robo y contrabando de combustible como la mayor fuente de ingresos de los cárteles mexicanos no relacionada con las drogas. En México, este tráfico ilegal sufrió un golpe en septiembre con la detención de altos miembros de la Marina involucrados en ese contrabando.

El Tesoro recordó que los robos de crudo se hacen “principalmente sobornando a empleados corruptos de Pemex”, perforando los ductos y secuestrando camiones cisterna. Luego, el combustible se vende en el mercado negro de México, Estados Unidos y América Central.

En su entrada hacia territorio estadounidense, a menudo se etiqueta erróneamente como “aceite residual” u otro material peligroso para evitar el escrutinio y evadir impuestos y regulaciones, explicó el Departamento del Tesoro.

Con estas sanciones, cualquier actividad económica relacionada con el Cártel de Santa Rosa de Lima y su jefe son perseguidos en Estados Unidos. Ningún ciudadano o empresa de este país puede entablar negocios con ellos.