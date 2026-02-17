Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, tuvo un desliz al pronunciarse sobre la vacuna contra el sarampión, por lo que las risas no faltaron y solo le quedó decir "va a ser viral esto".

Esta mañana, mientras se resolvían preguntas sobre el rebrote de sarampión que recorre a México, López Elizalde explicó que no es recomendable que las mujeres embarazadas se vacunen contra este virus; no obstante, al reiterar la sugerencia, el subsecretario confundió las palabras y recomendó no embarazarse.

"En el caso de las mujeres embarazadas no se recomienda vacunarlas, porque las vacunas son virus vivos atenuados [...] y por eso se recomienda no embarazarse", comentó.

Entre risas de los asistentes a la conferencia matutina, Ramiro López dijo "va a ser viral esto", para luego corregir: se recomienda no vacunarse cuando están embarazadas.

"Se va a hacer viral esto", dijo Ramiro López, subsecretario de políticas de salud y bienestar poblacional de México, después de que recomendó “no embarazarse" al hablar del sarampión, pero después rectificó y mencionó que “las mujeres embarazadas no deben vacunarse” pic.twitter.com/lH6FwaJY6Q — El Universal (@El_Universal_Mx) February 17, 2026

¿Por qué no se pueden vacunar las mujeres embarazadas?

Sobre la vacunación a mujeres embarazadas, Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional indicó que no se recomienda, pues “las vacunas son virus vivos atenuados, por lo que se les disminuyó el potencial de enfermar y podría transmitirse a través del cordón umbilical”.

Sin embargo, señaló que, en caso de que una mujer embarazada esté con síntomas, existen alternativas como medicamentos que potencian la inmunidad de la mujer, y para recibirlos, se tiene que acudir a un hospital.

“Y en los pacientes o las personas que están inmunocomprometidas también es una sugerencia, a los que están recibiendo quimioterapia o que tienen una enfermedad que le está generando disminución de la inmunidad, también se recomienda esperar, a menos que el médico vea que su nivel de compromiso inmunológico está adecuado, entonces se puede aplicar la vacuna”, detalló.

Durante la conferencia matutina de este martes 17 de febrero, la Mandataria explicó que se pueden conocer los módulos de vacunación en la página: dondemevacuno.salud.gob.mx o llamando al 079.

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México

Hasta ayer, 16 de febrero de 2026, se registraron 31 muertes causadas por sarampión en México, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Ssa).

El penúltimo registro, del pasado viernes 13 de febrero, reportó 29 personas fallecidas derivado del brote de sarampión, ese mismo día la primera en Chiapas; sin embargo, el fin de semana se sumaron dos muertes más, una en Jalisco y otra en Durango.

Al día de ayer, la dependencia federal reportó 9 mil 850 contagios confirmados en el país, y la mayoría de ellos en Jalisco, que suma 2 mil 659 casos desde que inició el brote, en febrero del año pasado.

