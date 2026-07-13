Este lunes, el embajador Esteban Moctezuma Barragán presentó copia de sus cartas credenciales en Bélgica, en donde se reunió con Pierre Cartuyvels, jefe de Protocolo del Servicio Público Federal de Asuntos Exteriores del Reino de Bélgica.

Tras este acto protocolario, Moctezuma Barragán inicia formalmente sus funciones como embajador designado de México ante el Reino de Bélgica, en donde ha manifestado su compromiso de continuar fortaleciendo la relación bilateral entre ambas naciones.

“Bélgica es el 5º inversionista europeo para México, con un comercio bilateral en constante crecimiento. Comienzo esta nueva etapa con gran entusiasmo y compromiso de fortalecer más la relación entre nuestros países”, expresó el diplomático en sus redes sociales.

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Apenas el jueves 9 de julio pasado, el embajador presentó también copia de sus cartas credenciales ante la Unión Europea, donde sostuvo un diálogo con Lucie Samcová, jefa de protocolo del Servicio Europeo de Acción Exterior.

Debido a que encabeza tres embajadas, ahora sólo queda pendiente la entrega formal en Luxemburgo.

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Esteban Moctezuma con Lucie Samcová, jefa de protocolo del Servicio Europeo de Acción Exterior. Foto: Especial

El 1 de julio, cuando fue ratificado por el pleno de la Comisión Permanente, Esteban Moctezuma aseguró durante su comparecencia que servirá a la nación por encima de cualquier interés.

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El exembajador en Estados Unidos subrayó que la prioridad en las relaciones con la Unión Europea es incrementar el intercambio comercial e intensificar la relación y cooperación diplomática, cultural y política con esa región.

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“Asumiré una sola encomienda que resume todo mi de trabajo: representar a México en Europa en el momento más decisivo de nuestra relación en un cuarto de siglo, con preparación, lealtad institucional, imaginación, humildad y resultados verificables”, garantizó.

Según puntualizó, su plan de trabajo se sustenta en cuatro pilares: primero, el diálogo político; segundo, la economía enfocada en inversión y empleo; tercero, cooperación y, finalmente, el consular, cultural y de derechos humanos.

Con información de Víctor Gamboa.*

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