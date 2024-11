El virtual presidente electo del PAN, Jorge Romero Herrera, rechazó las acusaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien en su conferencia de prensa mañanera de ayer lo calificó como el jefe del Cártel Inmobiliario y lo tachó de conservador.

El próximo líder panista adelantó que el partido se renovará y se abrirá a la sociedad “como nunca” para poder fortalecerse y presentarse como una opción real y atractiva en las elecciones de 2027, a fin de conservar sus gubernaturas, recuperar las que ha perdido y quitarle a Morena la mayoría calificada “artificial” que tiene en el Congreso de la Unión.

En entrevista con EL UNIVERSAL, reprochó que la Mandataria federal no le dé “ni un segundo de beneficio de la duda” y lo ataque en la primera oportunidad con un señalamiento falso, sin tomar en cuenta que “no hay una sola imputación a mi persona”, subrayó.

“Ella hace alusión a este cártel que yo llamo ‘imaginario’ (…), no hay una sola imputación a mi persona, una sola, no te estoy diciendo que esté en una fase de algún procedimiento, no hay ni siquiera una imputación y creo que ya quedó claro que a mí no me protegen los gobiernos, a mí me han perseguido los gobiernos, y si no hay ni una sola imputación no es porque no quieran, es porque no pueden, no han podido ni podrán”, aseguró.

Romero Herrera advirtió que no caerá en el garlito ni se enganchará en este tipo de ataques desde el poder.

“Vamos a ser una oposición más inteligente, se los garantizo, siempre vamos a responder, como estamos ahorita respondiendo, pero si creen que ahora todo mi día va a girar en torno a contestar lo que ella dijo sobre mí, están mal”, remarcó.

El virtual nuevo dirigente nacional del Partido Acción Nacional señaló que lo bueno de todo esto es que la presidenta Sheinbaum ya lo tiene en su cabeza.

“Qué bueno que ya estoy en su cabeza, te aseguro que voy a seguir estándolo, en su garlito yo no voy a caer, de muchas cosas más tenemos que hablar”, remató.

Pese a que Sheinbaum expuso que su gobierno está abierto a la comunicación con todas las fuerzas políticas a través de la Secretaría de Gobernación, Romero Herrera insistió en su invitación para entablar un diálogo directo con la Mandataria federal.

“Por una sola vez, por una sola ocasión, convoca el PAN al diálogo con este gobierno por la gente, por el país y para intentar tener un diálogo del cual surjan soluciones para la gente, no entre partidos o entre fuerzas políticas. Ya si ellos nos quieren dejar con la mano extendida, allá ellos, o allá ellas, nada más que el día de mañana no digan que el PAN sólo sabe estar en contra, que sólo es rijoso, que para todo nos oponemos, que nada proponemos.

“Ellos gobiernan, ellos traen mano, nosotros ofrecemos un diálogo, nos sonriamos o no y ellos sabrán cómo conducir este país, si entendiendo que habemos quienes pensamos distinto o con otros seis años con un segundo piso de hacer que todos los demás ni existimos ni nos habrán de hablar”, consideró.

Sobre los retos que tiene el PAN en esta nueva etapa, Romero Herrera ofreció un partido reconstruido y renovado, abierto a la incorporación de nuevos militantes.

“Nunca más un panista va a decidir si otro mexicano, joven, mujer, hombre, abuelito puede entrar o no al PAN. Acción Nacional se va a abrir absoluta y totalmente por completo y punto, y lo vamos a hacer porque ese es nuestro origen y esa es nuestra esencia, ese es nuestro ADN”, prometió.

Reconoció que los panistas deberán ser más cuidadosos en la selección de sus candidaturas para evitar que surjan nuevos “Yunes”, es decir, políticos que tienen cola que les pisen y que pueden ser chantajeados y presionados con la amenaza de un expediente judicial para que se cambien a Morena.

Además, el nuevo líder albiazul anunció que tenderá la mano a todos los panistas en aras de la unidad del partido, incluidos su contrincante en el proceso interno, Adriana Dávila, el expresidente Felipe Calderón, con quien tiene diferencias, “y todos los que en algún momento se han sentido decepcionados del Partido Acción Nacional”.

“El PAN nos necesita juntos. Mira, son tales los retos que tenemos hacia afuera, como partido, que no podemos estarnos peleando hacia adentro, no podemos dividirnos.

“Yo pretendo ser un dirigente que sea factor de unidad, nunca me vas a ver pugnando con otro panista. Yo me reservo mi capacidad de debate y de contestar fuerte a los de enfrente. Hacia adentro, yo tengo que tener una paciencia infinita y siempre extender la mano”, apuntó Romero Herrera .

Respecto al futuro de la alianza electoral con el PRI, Romero subrayó: “Mi convicción personal es que el PAN ya debe de apostar por sí mismo y creemos que tenemos con qué para hacerlo”, aunque aclaró que la nueva dirigencia no va a imponer decisiones porque “la unidad se construye en el debate, en el consenso, en el diálogo, en disentir y después coincidir”.

