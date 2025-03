El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), rechazó un acuerdo para implementar un programa de retiro voluntario para las y los trabajadores.

El proyecto, que se subió a petición de las trabajadoras y los trabajadores, quienes se manifestaron afuera del salón de sesiones, planteaba otorgar 90 días de salario más la parte proporcional de 20 días por año en el último nivel tabular del puesto ocupado. De acuerdo con el documento lo anterior representaba montos de hasta 531 mil pesos de compensación.

Fue en la última sesión previo a quedar extinta, cuando las comisionadas y el comisionado Presidente fueron increpados por empleadas y empleados que se estaban manifestando, motivo por el que se anunció que se agregaría una propuesta en la materia, en el orden del día.

El "proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban las disposiciones administrativas para pagar una compensación económica a las personas que de manera voluntaria decidan concluir su relación laboral con motivo de la extinción del Inai ", quedó rechazado por tres votos en contra y uno a favor.

Las comisionadas Blanca Lilia Ibarra, Norma Julieta del Río, y Josefina Román, quienes sufragaron en contra, explicaron que el acuerdo era violatorio de la ley.

"Este acuerdo priva de facto a los trabajadores de ser transferidos a la nueva Secretaría, y viola sus derechos laborales", declaró Ibarra Cadena.

Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente del Inai. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

"El quinto transitorio es claro y establece que los derechos laborales de los empleados serán respetados, debemos respetarlo", dijo del Río Venegas.

Mientras que Román Vergara, detalló que "el acuerdo señala que se pagaría conforme a la Ley Federal del Trabajo, pero esto no nos aplica porque somos apartado B del 123 constitucional", lo que resultaría violatorio de la ley.

El Presidente del Inai, Adrián Alcalá, quien votó a favor, explicó a los inconformes que el órgano autónomo está impedido jurídicamente para pagar liquidaciones, pero sostuvo que la propuesta planteaba renuncias voluntarias.

"Por eso es que no hablamos de liquidaciones ni indemnizaciones, porque jurídicamente no podemos hacerlo así. Nos dimos a la tarea de estudiar viabilidades jurídicas para darles certeza, porque lo que más nos importa son las trabajadoras y trabajadores. La compensación buscaba reconocer en algo a la familia Inai, lamento que no se haya logrado el consenso", aseveró, al tiempo que fue aplaudido por las y los presentes.

Con el rechazo de la mayoría del pleno, el proyecto quedó desechado.

Tras la resolución, las y los trabajadores denunciaron violación a sus derechos: "Están dejando indefensas a más de 750 personas", gritó una de las empleadas.

El pleno decretó un receso para continuar con el orden del día este miércoles.

Comisionada Blanca Lilia Ibarra. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

