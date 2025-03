Decenas de trabajadoras y trabajadores del Inai se manifiestan afuera del salón de plenos de dicho instituto, previo a que inicie la última sesión.

Con pancartas con leyendas como "la transparencia empieza en casa" y "respeten nuestra antigüedad", los inconformes denuncian que no han sido notificados sobre sus liquidaciones, a un día de que el Inai quede extinto.

"Nos nos han dicho si nos van a contratar en el nuevo órgano, no nos han dicho si nos van a liquidar, no nos han dicho nada, queremos información, ésta es la casa de la información y no es posible que no se nos diga lo que va a pasar con nosotros", declaró Julio Chincolla, uno de los manifestantes.

Trabajadores del Inai se manifiestan afuera del salón de pleno de dicho instituto previo a la última sesión de los comisionados. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

"Comisionado, escucha, únete a la lucha", es parte de los gritos que realizan.

"Es importante que los comisionados nos escuchen, que no vayan a hacer una sesión virtual, que bajen en la última sesión, es importante que respeten nuestra trayectoria laboral", agregó Chincolla.

La última sesión ordinaria del Inai, está programada para realizarse a las 15:00 horas de este martes.

