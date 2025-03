Diputados posponen, otra vez, decisión sobre desafuero de Cuauhtémoc Blanco; oposición acusa “impunidad de Morena”

Hoy, la Sección Instructora se declaró en sesión permanente, y votará, entre mañana y el jueves, si admite o no la solicitud de desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco.

La semana pasada, sesionó para recibir el expediente del legislador morenista, acusado de presunto abuso sexual, por la Fiscalía de Morelos.

Sin embargo, declinó la solicitud del diputado Germán Martínez (PAN) para que iniciara el análisis del caso ese mismo día, con los votos de los integrantes de Morena (Hugo Éric Flores y Belinda Quiroz) y el PVEM (Raúl Bolaños-Cacho).

El pasado 11 de marzo, el presidente de la Sección Instructora, Hugo Éric Flores, afirmó que en la siguiente sesión, es decir, la de hoy, se decidiría si se admitía o no iniciar con el análisis del caso; sin embargo, hoy no votaron.

“La próxima sesión va a ser para admitir o desechar. Si se admite, entonces, a partir de ahí ya surtirá a cabo las notificaciones correspondientes y empezará el procedimiento correspondiente, que dura 60 días, como máximo, por cierto, hábiles, como máximo", dijo ese día.

Al término de la sesión de hoy, el diputado Germán Martínez aseguró que “nada se votó” y se está alargando el proceso de admisión porque “hay líneas aquí, hay arreglijos, y hay impunidad de Morena, Hay una impunidad de Morena”.

“Están dilatando el procedimiento, una vez más, ahora por dos vías o tres vías, para seguir arrastrando los pies y que la víctima no tenga justicia. No lo declaro culpable yo, el tema es que no se estudia y no se presenta un dictamen, en definitiva, de si se admite, y tienen la cobardía para no presentar un dictamen de si se desecha, también le sacan a desecharlo, porque un asunto desechado de la Sección Instructora va al pleno”, acusó el panista.

Por su parte, el presidente de la Sección Instructora, Hugo Éric Flores, afirmó que “esta misma semana se estará votando o no, la admisión de este juicio de procedencia”.

“No le estamos dando a nada largas, esto es un asunto de procedimientos legales, estamos siendo escrupulosos en cuidarlos”, expresó.

