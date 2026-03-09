Más Información

Ante las recientes declaraciones del presidente de , Donald Trump, sobre la situación de violencia en México, el senador del Partido Acción Nacional (), Marko Cortés Mendoza, señaló que aunque las afirmaciones resultan incómodas, en diversas zonas del país reflejan una realidad que no se puede seguir ignorando.

El legislador advirtió que en distintas regiones del territorio nacional el crimen organizado ha logrado imponerse sobre las autoridades locales y controlar actividades políticas, económicas y sociales.

“Hay municipios completos donde el crimen organizado decide quién puede gobernar, quién puede hacer campaña y quién puede trabajar. En muchos casos, las familias viven bajo amenazas permanentes y esquemas de ”, señaló.

Cortés Mendoza sostuvo que negar la gravedad del problema no ayuda al país ni fortalece su imagen internacional. Por el contrario, subrayó que el primer paso para recuperar la seguridad es reconocer la dimensión del desafío.

En ese sentido, el senador consideró indispensable fortalecer los mecanismos de cooperación entre México, y otros países de América Latina para enfrentar de manera coordinada al crimen organizado, que hoy opera de forma transnacional.

El expresidente del también lamentó que México esté dejando pasar oportunidades importantes de participación en espacios internacionales donde se discuten estrategias conjuntas de seguridad, combate al narcotráfico y cooperación regional.

“Estos foros no solo permiten coordinar acciones contra el crimen organizado; también son espacios para fortalecer la relación entre países de la región, compartir información sobre la operación de los cárteles y construir alianzas que ayuden a atraer inversión y generar estabilidad”, explicó.

Finalmente, subrayó que debe asumir un papel más activo en la cooperación internacional en materia de seguridad.

“México merece paz, seguridad y Estado de derecho. Pero eso solo será posible cuando el gobierno reconozca la magnitud del problema y trabaje con firmeza, dentro y fuera del país, para recuperar el control del territorio”, concluyó.

jc/apr

