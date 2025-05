Sobre la situación legal de los familiares de Ovidio Guzmán López, que se entregaron a Estados Unidos, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que, en México no eran investigados, y si se entregaron al país vecino del norte es porque hay un procedimiento pero aún no tienen información al respecto.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este martes en Palacio Nacional, señaló que: "Tampoco sabemos que haya ningún procedimiento legal en contra de ellos en los Estados Unidos. Simplemente actuaron por libertad, cruzaron la frontera y tuvieron un encuentro con las autoridades federales norteamericanas que tienen que vincularse con todo lo que le acabo de decir.

"Déjeme decirle, primero, coloquialmente y así se conoce, el hecho de cuando alguien se entrega a una autoridad es porque existe un procedimiento. Dentro de nuestro país, esas personas no tienen ningún procedimiento y por lo tanto, esa figura de entrega para México no es así", explicó.

Lee también Sheinbaum informa sobre asesinato en Tlalpan de secretaria particular y de asesor de Clara Brugada

Alejandro Gertz Manero recordó la situación legal de Ovidio Guzmán López, y señaló que cuatro miembros de esa familia fueron procesados en los Estados Unidos.

"Sobre ese particular, cuando nosotros intentamos la judicialización de lo que ocurrió en el plan de Culiacán, un juez federal nos impuso la obligación de que a través de las autoridades norteamericanas se ratificaran lo que nosotros habíamos hecho. No estamos de acuerdo, lo hicimos público. Hicimos la solicitud y en respuesta a lo que usted me está preguntando, sigo esperando la respuesta", mencionó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr