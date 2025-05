"Llama a tu pin... Presidente"; la agresión que recibió Noroña en el AICM y derivó en disculpa pública

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, recibió este lunes una disculpa pública en el Salón de Protocolos de la Cámara Alta de parte del abogado Carlos Velázquez de León, por haber realizado agresiones físicas y verbales en contra del legislador el 20 de septiembre de 2024 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

"Me dirijo a usted, con el respeto que me merece su investidura y persona, para ofrecerle una sincera y profunda disculpa por los acontecimientos ocurridos el 20 de septiembre de 2024. Reconozco que mis palabras y acciones fueron inaceptables y estoy consciente de que usted, como persona y presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, merece todo mi respeto”, leyó el abogado.

El senador morenista "por supuesto" aceptó la disculpa pública de Velázquez de León y aseveró que, tras el percance, hay que "trabajar duro, por el pueblo y por la paz, como debe ser".

¿Qué le dijo el abogado a Noroña en una sala del AICM?

De acuerdo con lo denunciado por Gerardo Fernández Noroña el viernes 20 de septiembre de 2024 en sus videocharlas para redes sociales, el abogado Velázquez de León lo agredió física y verbalmente por supuesto motivo de la aprobación de la reforma al Poder Judicial.

Fue en el Salón American Express del AICM cuando, según el presidente del Senado, el hombre comenzó a vociferarle ofensas, "cosas fuertecitas". En respuesta a la agresión verbal, dijo, sacó su teléfono para grabarlo, sin transmitir en vivo.

"El tipo entonces me da un manotazo y me arranca el teléfono. Yo no daba crédito, pero no para ahí. Me avienta, me sigue insultando, y me vuelve a aventar", acusó Fernández Noroña.

Comentó que, tras estos hechos, solicitó atención del personal de seguridad, situación que molestó al abogado, ya que de nueva cuenta se empujó al legislador.

"El tipo fue identificado, el presunto agresor se llama Carlos Velázquez de León, vive en Monterrey y es miembro de un bufete internacional que litiga en contra del Estado mexicano para que no paguen impuestos empresarios poderosos", reportó el morenista.

Condenó que la agresión no fue un simple ataque, sino que se estaba agrediendo al presidente del Senado y a su investidura: "Es una agresión a la presidencia del Senado. El tipo está rabioso por la reforma judicial, porque de seguro con dinero sacaban sentencias a su favor. El tipo estaba violentísimo", subrayó.

"Él sabía perfectamente que yo era el presidente del Senado, y aun así me agredió físicamente. Es terrible, terrible. Ya tomamos medidas para que eso no vuelva a suceder, no va a quedar impune. La Fiscalía General de la República está actuando con diligencia", adelantó.

Descartó, ese día, dar más detalles, pero garantizó que las acciones del "prepotente" de ninguna manera quedarían impunes.

"Eso es un delito, es un ilícito, y no se tolera. Es una cobardía además", lamentó.

En el video difundido en redes sociales se observa al abogado encarar al presidente del Senado, mientras este último pide ayuda para que elementos de seguridad lo auxilien, a lo que el abogado le responde "Llama a tu pinche presidente".

"Los fachos andan echando espuma por la boca" por la disculpa: Noroña

Legisladoras panistas como la senadora Lilly Téllez y la diputada local América Rangel condenaron la disculpa pública desde el Senado de la República, a la que señalaron como "obligatoria".

Téllez, por un lado, llamó ridículo, prepotente y miserable a Fernández Noroña porque, afirmó, piensa que humillando a un ciudadano puede compensar su "nula estatura política y humana". Asimismo, garantizó que desde el Senado seguirá cuestionándolo "de frente".

Rangel, de manera similar, definió el acto como "miserable": "El presidente de un poder obligando a un ciudadano a pedirle disculpas. Esto es una decadencia total", escribió la legisladora del Congreso de la CDMX en su perfil de X.

Por estas críticas de la oposición, Gerardo Fernández Noroña bromeó con que "los fachos andan echando espuma por la boca" por la disculpa pública de Velázquez de León.

"Parece que a los fascistas les hizo mucha mella la disculpa pública. Es lo mínimo que tiene que hacer alguien que te agrede físicamente. Podría haber tenido un problema mayor, pues yo había interpuesto una denuncia penal", aseguró.

