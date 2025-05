Noroña recibe disculpa pública del abogado que lo agredió en el AICM; “mis palabras fueron inaceptables”

El abogado Carlos Velázquez de León ofreció una disculpa pública a Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, por los hechos ocurridos el 20 de septiembre pasado, en el Salón American Express del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en los que el legislador denunció haber sido víctima de agresiones físicas y verbales.

En un acto realizado en el Salón de Protocolos de la Mesa Directiva del Senado, Velázquez de León leyó la disculpa a Fernández Noroña y expresó su arrepentimiento por su comportamiento, al cual calificó de "inaceptable" y contrario a los valores que rigen su vida.

“Me dirijo a usted con el respeto que me merece su investidura y persona, para ofrecerle una sincera y profunda disculpa por los acontecimientos ocurridos el pasado 20 de septiembre de 2024”, comenzó la lectura de su disculpa.

“Mi comportamiento de ese día no tiene justificación, se aparta por completo de los principios que me han formado, no refleja los valores que guían mi vida personal, laboral y profesional, menos aún los del lugar en donde trabajo”, señaló.

“Reconozco que mis palabras y acciones fueron inaceptables y estoy consciente de que usted, como persona y presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, merece todo mi respeto”.

El abogado Carlos Velázquez de León reafirmó su compromiso con el respeto, el diálogo y la conciliación como vías para superar diferencias y aseguró que ha mantenido siempre una comunicación abierta con las autoridades, sin distinción de partidos o ideologías, en favor de la justicia, los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Por su parte, el senador Fernández Noroña agradeció y aceptó la disculpa pública.

“Por supuesto que la acepto. A trabajar duro, sí, por el pueblo y por la paz, como debe ser”, expresó.

EL EVANGELIO SEGÚN NOROÑA: CIUDADANO PIDE DISCULPAS AL SENADOR



El abogado Carlos Velázquez de León se presentó en la sede del Senado para ofrecer una disculpa pública y en persona al presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, por un altercado ocurrido en… pic.twitter.com/BNU21VpFuP — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) May 19, 2025

em/rmlgv