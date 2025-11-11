Para celebrar 49 años de la Revista del Consumidor, publicación de distribución gratuita mensual, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Secretaría de Economía y la Lotería Nacional develaron el billete del Sorteo Superior No. 2865, que reconoce la información objetiva a favor de los consumidores, comparativas de precios, orientaciones sobre los derechos, así como la promoción del consumo informado, responsable y saludable.

A través de un comunicado conjunto, explicaron que para el Sorteo Superior No. 2865 habrá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, así como una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios.

Detallaron que para este se emitirán 2 millones 400 mil cachitos, los cuales ya está en los puntos de venta en toda la República Mexicana y en miloteria.mx.

Agregaron que el sorteo se celebrará el viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas y se transmitirá en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

Como parte de la labor institucional, el titular de la Profeco, César Iván Escalante Ruiz; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón; y la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo, coincidieron en la relevancia de la publicación como referente en estudios de calidad que contribuyen positivamente en la economía de las familias mexicanas.

En este sentido, Escalante Ruiz destacó que el billete, del que se imprimirán 2 millones 400 mil cachitos, “no sólo rinde homenaje a una revista, sino a una historia compartida pues cada número impreso es parte de la memoria colectiva de México”.

"Al igual que la Lotería Nacional, la Revista del Consumidor ha sabido mantenerse vigente, adaptarse a los nuevos tiempos y conservar su espíritu de servicio público”, dijo.

Al respecto, Ebrard Casaubón indicó que la Revista del Consumidor a lo largo de casi medio siglo ha cumplido dos funciones: integridad y servicio público, “porque con sus artículos se pueden construir espacios de integridad, defendiendo el interés público”.

Por su parte, Salomón Vibaldo, señaló que con dicho billete conmemorativo se reconoce la labor de la Profeco, “que ha demostrado bajo el liderazgo de Iván Escalante, que la justicia también se ejerce orientando, informando y cuidando las finanzas de las familias mexicanas”.

Además, resaltó que la Revista del Consumidor “durante casi medio siglo ha sido una aliada del hogar y una guía del consumo responsable, publicando cientos de estudios de calidad que han ayudado a millones de familias a tomar decisiones informadas, a defender sus derechos y a distinguir entre el valor real de un producto y el brillo de la mercadotecnia”.

