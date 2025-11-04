Más Información

Luego de que denunció maltrato por parte de los organizadores de Miss Universo, la embajada de México en Tailandia mantiene contacto con la representante mexicana en el certamen de belleza.

La embajadora de México en Tailandia, Liliana Ferrer, señaló que la representación diplomática se mantiene atenta a la situación, así como a los apoyos que puedan brindarle.

"La embajada de México en Tailandia ha mantenido comunicación en todo momento con la concursante mexicana de Miss Universo, , y con sus familiares.

"Permaneceremos atentos a la situación así como a brindarle los apoyos correspondan", dijo Ferrer en sus redes.

Ella es Fátima Bosch, la joven que representará a México en el certamen Miss Universo 2025. Foto: Instagram @fatimaboschfdz
Ella es Fátima Bosch, la joven que representará a México en el certamen Miss Universo 2025. Foto: Instagram @fatimaboschfdz

Director de Miss Universo Tailandia insulta a modelo Fátima Bosch

La actual reina de belleza mexicana y representante nacional en la edición número 74 de Miss Universo denunció discriminación por parte de los organizadores, previo a la gran final del viernes 21 de noviembre.

En las redes sociales se ha vuelto viral un video en el que se aprecia como , director de Miss Universo Tailandia, insultó a la modelo mexicana por no estar compartiendo publicaciones en redes sociales sobre el evento.

Mientras Fátima y el resto de concursantes escuchaban atentas la reunión previa encabezada por Nawat, este le recriminó, por lo que la tabasqueña intentó explicar que se trata de un mal entendido, cosa que el ejecutivo no permitió e interrumpió su contestación diciendo: “Mi pregunta es: ¿vas a seguir nuestras indicaciones o no?”.

La mexicana entonces decidió levantarse de su asiento y gritar que los problemas entre organizaciones no son su responsabilidad, al mismo tiempo que pidió respeto tanto para ella como para el resto de sus compañeras.

