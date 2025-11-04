Más Información

Gonzalo Celorio, galardonado con el Premio Cervantes 2025, llama a “quitar la pausa” entre México y España

Lo no racional y su fuerza en dos libros

“No podemos abjurar de la hispanidad a pesar de la conquista”: Gonzalo Celorio

Gonzalo Celorio, emocionado por un Cervantes que "honra" su "amor por la lengua española"

Cuatro libros para conocer la obra de Gonzalo Celorio

México, con siete galardonados, es el país latinoamericano con más Premios Cervantes

atraviesa uno de los días más difíciles de su historia. La representante de México,, denunció haber sido insultada por Nawat Itsaragrisil, organizador del certamen en Tailandia, lo que desató críticas hacia la dirección del concurso.

De acuerdo con el relato de Fátima, el incidente ocurrió durante una reunión preliminar en Bangkok, donde fue llamada “tonta” y posteriormente silenciada.

En medio de la controversia, la actual reina del certamen, Victoria Kjaer, decidió pronunciarse al respecto y salir en defensa de la mexicana.

En su mensaje, la originaria de Dinamarca no solo de dijo sumamente orgullosa de Bosch, sino que respaldó su decisión de no quedarse callada y la califició como un acto de fortaleza:

"Defenderte a ti misma no siempre es fácil, pero es un acto de respeto propio y fortaleza. Significa conocer tu valor y no permitir que nada ni nadie te menosprecie ”, escribió.

La actual reina de belleza salió en defensa de la mexicana. Foto: Instagram.
La actual reina de belleza salió en defensa de la mexicana. Foto: Instagram.

Asimismo, pidió frenar cualquier mal trato que tanto Bosch o cualquier otra mujer pueda recibir y las invitó a perseguir sus sueños:

"Ya basta, y nuestras voces se escucharán fuerte y claro", finalizó.

Mientras tanto, otras exparticipantes, como y la Lupita Jones, se han sumado a las muestras de apoyo hacia Bosch.

Por su parte, Nawat Itsaragrisil ya ofreció disculpas mediante un video publicado en sus cuentas oficiales:

"Si alguien no se sintió bien, si alguien no se sintió cómodo, me disculpo con cada uno, así como me disculpé con las 75 participantes", dijo.

