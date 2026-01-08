Guillermo Fragoso Báez, “El Memo” o “El Jefe”, dirigente del Sindicato Nacional 25 de marzo y de la Unión de Sindicatos y Organización Nacionales, tramitó un amparo contra la orden de aprehensión que se libró en su contra por presuntos nexos con la delincuencia organizada.

Prófugo de la justicia, Fragoso Báez solicitó en diciembre pasado la protección de la justicia a Giovanna Garrido Marquéz, jueza Séptimo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, quien le concedió la suspensión provisional contra la orden de arresto.

Sin embargo, inconforme con los efectos de la medida cautelar otorgada, el líder sindical interpuso un recurso de queja que fue turnado al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal para su análisis y resolución.

Lee también José Ramón López Beltrán vs Grok; hijo de AMLO protagoniza discusión con IA de X

En la carpeta de investigación FED/FEMDO/ UEIDMS-MEX/0000421/2024, la Fiscalía General de la República (FGR) acusa a “El Memo” o “El Jefe” de vínculos con grupos criminales como “La Familia Michoacana”, “La Chokiza”, “Sindicato 22 de Octubre” y “Sindicato 25 de Marzo”.

Además, se le relaciona con la red de tráfico de combustible, armas y drogas liderada por Jacobo Reyes León, “Yaicob”, y el empresario regiomontano Raúl Rocha Cantú.

Está acusado de los delitos de delincuencia organizada, homicidio, secuestro, extorsión, despojo, tráfico de armas, amenazas, lesiones, venta de combustible robado.

El año pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) cateó cinco propiedades de Guillermo Fragoso Báez, en el municipio de Ecatepec, donde operaba, y en ninguna fue localizado.

Lee también Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo

Es investigado por sus presuntos vínculos con la organización criminal "La Chokiza", que opera en Ecatepec, y La Familia Michoacana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr