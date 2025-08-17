“El mejor Teppanyaki de Tokio... también el más caro”; así es Sazanka, el restaurante donde “Andy” pagó 47 mil pesos de cuenta

Las recientes vacaciones en Tokio, Japón, del secretario de Organización de Morena, Andy López Beltrán, han ido en contracorriente al principio de “austeridad republicana” que pregonaba su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como al llamado a “vivir en la justa medianía” de la mandataria Claudia Sheinbaum y la dirigente partidista Luisa María Alcalde.

De acuerdo con una carta del morenista, sus adversarios y los conservadores mandaron espías a fotografiarlo en el país asiático para incitar un presunto linchamiento político en su contra, “impregnado de odio y calumnias”.

“Como he dicho, viajé en aerolíneas comerciales y pagué 7 mil 500 pesos diarios en un hotel, incluido el desayuno”, escribió el pasado 5 de agosto, 10 días después de que el columnista Claudio Ochoa Huerta compartiera fotos de Andy López en la capital nipona.

Sin embargo, de acuerdo con una investigación del portal Aristegui Noticias, López Beltrán se hospedó durante 14 días en el hotel The Okura Tokyo, el cual es “considerado uno de los tres mejores hoteles de Japón”. Además, según el mismo sitio, comió en restaurantes como Sasanka y Yamazato, donde pagó cuentas que superan los 47 mil pesos mexicanos.

Lee también Aristegui destapa vacas de 14 días de Andy en Tokio; le hallan cenas de hasta 47 mil pesos

Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena. Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro

¿Cómo es The Okura Tokyo? López Beltrán habría descansado allí 14 días tras “extenuantes jornadas de trabajo”

Después de sus “extenuantes jornadas de trabajo”, el secretario de Organización pasó unas vacaciones de 14 días en el hotel que se describe a sí mismo en su página web como “el encanto atemporal de la estética japonesa”.

“El Okura es un hotel de lujo en Tokio que marca la diferencia. A través de dos marcas y edificios con estilos fascinantemente distintos —The Prestige Tower y The Heritage Wing—, ofrecemos una hospitalidad impecable, servicios de cinco estrellas y un lujo de renombre mundial”, detalla.

No obstante, asegura que “ningún otro lugar en el mundo” iguala a The Okura a la hora de dar vida a la elegancia de la historia y el diseño japonés.

Lee también "Es libre de hacer lo que quiera"; Luisa María Alcalde explota por críticas a Gutiérrez Müller por posible mudanza a Madrid

En la página para reservar, el sitio presume sus “encantadoras” habitaciones Prestige con camas king o individuales hasta sus Junior Suites en el Ala Patrimonio Okura.

“Disfrutará de una estancia mágica en el Okura Tokio. Las habitaciones de la Torre Prestige Okura disfrutan de vistas panorámicas de la ciudad, fácil acceso al spa, al gimnasio y a la piscina climatizada de 25 metros”, promete.

Además, garantiza que al hospedarse ahí, las personas se sentirán transportadas al instante al Japón tradicional, “donde la tranquilidad de sus jardines y la auténtica estética le esperan en cada rincón”.

The Okura Tokyo es “considerado uno de los tres mejores hoteles de Japón” según Aristegui Noticias. Foto: The Okura Tokyo

The Okura Tokyo es “considerado uno de los tres mejores hoteles de Japón” según Aristegui Noticias. Foto: The Okura Tokyo

The Okura Tokyo es “considerado uno de los tres mejores hoteles de Japón” según Aristegui Noticias. Foto: The Okura Tokyo

¿Y qué comió Andy López Beltrán en Tokio?

Según Aristegui Noticias, el morenista realizó pagos de hasta 47 mil pesos en los restaurantes del hotel japonés. En Sazanka, la cuenta fue de 377 mil 600 yenes, es decir, un gasto de 47 mil 627 pesos mexicanos.

Ubicado en la planta superior de The Okura Tokyo, Sazanka es un restaurante especializado en parrilla japonesa Teppanyaki.

“Siéntate en una barra de teppanyaki y observa cómo se preparan con maestría los ingredientes selectos. Cuando las llamas del brandy enciendan la parrilla, sabrás que estás en un lugar especial”, invita.

Lee también INE alista discusión de financiamiento para seis partidos políticos durante 2026; Morena y PAN, los de mayor presupuesto

El secretario morenista, de acuerdo con el portal de Carmen Aristegui, también degustó platillos en Yamazato, local de “herencia culinaria japonesa y hospitalidad omotenashi”. Esto último es un concepto japonés que se refiere a un tipo de hospitalidad que va más allá del simple servicio.

Allí, Andy López pagó una cuenta de 74 mil 300 yenes o 9 mil 371 pesos mexicanos.

“Observe a los maestros trabajando en la barra de sushi o deje que el chef le sorprenda en la barra de kappo”, resalta el restaurante en su página.

The Okura presume, en su portal, que varios de los mejores restaurantes internacionales de Tokio se encuentran en las dos alas del hotel.

En Tripadvisor, plataforma de viajes, usuarios han reseñado Sazanka como un lugar que ofrece “el mejor Teppanyaki de Tokio... también el más caro”, pero que vale la pena por la calidad y la vista que ofrece de la capital nipona.

“El servicio y la comida están fuera de este mundo. No tengo absolutamente ninguna crítica, no hay comentarios. Está bien, puede ser un poco caro, pero para eso obtienes verduras de primera clase y carne de res Kobe”, es otra de las críticas.

En restaurantes como Sazanka y Yamazato, Andy López Beltrán pagó cuentas superiores a los 47 mil pesos, según Aristegui Noticias. Foto: The Okura Tokyo

En restaurantes como Sazanka y Yamazato, Andy López Beltrán pagó cuentas superiores a los 47 mil pesos, según Aristegui Noticias. Foto: The Okura Tokyo

En restaurantes como Sazanka y Yamazato, Andy López Beltrán pagó cuentas superiores a los 47 mil pesos, según Aristegui Noticias. Foto: The Okura Tokyo

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em