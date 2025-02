El camino de Yunes Márquez del PAN a Morena; desde voto clave para reforma judicial hasta su afiliación guinda

Miguel Ángel Yunes Márquez oficializó su afiliación a Morena esta tarde en el módulo instalado en el Senado de la República.

El senador, acompañado por el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña y el titular de la Jucopo, Adán Augusto López Hernández se dijo agradecido con ambos líderes guindas y con sus compañeros de bancada por "abrirme las puertas y sentirme acogido en un momento en que yo decido apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum."

Sin embargo, el senador no siempre fue militante de Morena, pues durante sus inicios en la política fue diputado al Congreso de Veracruz de 2004 a 2007 y también se desempeñó como coordinador de alcaldes del mismo estado bajo el partido político PAN.

Giran orden de aprehensión contra Yunes Márquez

En Veracruz van por el voto entre trotes, baile y botarga

En julio de 2024, un juez de control giró una orden de aprehensión en contra del senador electo del PAN en Veracruz quien anunció que seguiría defendiéndose con "dignidad."

Tras una audiencia de más de seis horas, la autoridad judicial liberó orden de aprehensión por el presunto delito de falsificación de documentos por hechos que ocurrieron cuando solicitó su registro como candidato a la alcaldía de Veracruz.

"Me seguiré defendiendo, con el valor y dignidad que quienes me persiguen no tienen. Eso es lo que merecen los veracruzanos, servidores públicos dignos y comprometidos con la verdad y la justicia", expresó el senador en aquel momento.

Posteriormente, una juez federal concedió al senador electo por el PAN una suspensión provisional que frenaba esta misma orden de aprehensión. Durante ese momento, Yunes Márquez, se encontraba en Estados Unidos.

Asimismo, la juez impuso al panista el pago de una garantía de 10 mil 500 pesos para que la medida cautelar se mantuviera vigente y también le concedió la suspensión provisional contra la emisión de la ficha roja y la orden de detención con fines de extradición.

Ante esta situación, un mes después y por unanimidad, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, desecharon una nueva demanda impuesta por Morena para impedir Yunes Márquez rindiera protesta de su cargo.

En esta demanda presentada por morenistas, se pretendía que se decretara que el senador tenía suspendidos sus derechos como consecuencia de la orden de aprehensión dictada en su contra. La dirigencia de Acción Nacional celebró esta decisión.

Días después, un juez federal estableció un plazo de 24 horas a la Fiscalía General de la República (FGR) para que informara si solicitó a la Interpol emitir la ficha roja para localizar y detener al senador requerido por la Fiscalía de Veracruz por los delitos ya mencionados.

Yunes Márquez rinde protesta como senador por Veracruz

Un juez de Control notificó la cancelación de la orden de aprehensión de Miguel Ángel Yunes Márquez. Foto: Archivo/EL UNIVERSAL

A pesar de la orden de aprehensión en su contra, el 29 de agosto de 2024, Yunes Márquez logró tomar protesta como senador, donde aseguró que su voz estaría siempre al servicio de las causas nobles de Veracruz.

Ese mismo mes, la dirigencia de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, garantizó que el senador iba a votar contra la reforma judicial propuesta por el expresidente López Obrador.

“Él de propia voz ya lo dijo, va a estar presente, él va a votar en contra", subrayó Cortés.

Mientras que en septiembre, ante rumores de que el senador había abandonado las filas del PAN para sumarse a Morena, la bancada panista en el Senado le hizo un llamado para que definiera su postura frente a la reforma judicial.

Ante la versión no confirmada de que el senador Miguel Ángel Yunes Márquez abandonó las filas del PAN para sumarse a Morena, la bancada panista en el Senado le hizo un llamado para que defina su postura frente a la reforma judicial.

Con voto clave de Yunes, Morena aprueba la reforma judicial en lo general

Reaparecen padre e hijo, Miguel Ángel Yunes Linares y Márquez en discusión de reforma judicial. Foto: Especial

En medio de protestas y manifestaciones, el 10 de septiembre de 2024, la aplanadora de Morena y aliados aprobaron la reforma judicial en lo general en el Senado; el resultado de la votación fue de 86 votos a favor y 41 en contra.

El voto de Miguel Ángel Yunes fue a favor aunque aún era militante del PAN.

Después de este voto, el panista Marko Cortés aseguró que "es evidente que hubo un pacto de impunidad para doblar al senador Miguel Ángel Yunes Márquez y su suplente y padre, Miguel Ángel Yunes Linares."

“Estoy francamente decepcionado, porque esos opositores férreos, valientes, ahora los veo sometidos e hincados al poder”, expresó el, anteriormente, líder panista.

Mientras que, personajes morenistas como Ricardo Monreal acogieron a los Yunes después de haber solicitado licencia “por motivos de salud” y posteriormente, reaparecer en público al llegar a Xicoténcatl, sede alterna del Senado, en compañía de su padre; ambos se sentaron en la bancada morenista.

"En la decisión más difícil de mi vida he decidido dar mi voto a favor para perfeccionar el sistema de justicia," aseguró el senador al subir a la tribuna, además, se defendió de los señalamientos de la bancada panista al decir: "ni cobarde ni traidor, salí del hospital para venir a dar las razones de mi voto."

Posterior a su voto a favor de la reforma judicial, el senador afirmó que continuaba siendo militante del PAN. “Yo permanezco en el PAN. Tengo derecho como senador a expresar mi opinión y mi voto en el sentido que yo considere pertinente", argumentó.

Sin embargo, el 11 de septiembre, la Comisión Permanente Nacional del PAN anunció la expulsión del senador Miguel Ángel Yunes Linares, Miguel Ángel Yunes Márquez y la diputada local de Oaxaca, Natividad Díaz.

Sheinbaum se reúne con Miguel Ángel Yunes tras voto clave en reforma judicial

La presidenta electa Claudia Sheinbaum se reúne con Miguel Ángel Yunes este 18 de septiembre del 2024. Foto: Tomada de la cuenta de X de @MYunesMarquez

Claudia Sheinbaum recibió en su casa de transición al senador Miguel Ángel Yunes Márquez, quien recientemente había sido expulsado de las filas del Partido Acción Nacional.

"Me reuní con la Doctora @Claudiashein para desearle mucho éxito en su gestión como primera Presidenta de México", escribió Yunes Márquez en redes sociales.

Después del encuentro, en febrero de 2025, la bancada de Morena removió a Cuauhtémoc Ochoa Fernández de la Presidencia de la Comisión de Hacienda y en su lugar designó a Miguel Ángel Yunes Márquez, senador “sin grupo parlamentario."

Yunes Márquez oficializa afiliación a Morena

Yunes Márquez se afilia a Morena. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Fue hasta este 18 de febrero de 2025, cuando el senador oficializó su afiliación a Morena, el senador se mostró agradecido con líderes morenistas en el Senado y con sus compañeros de bancada "por abrirme las puertas y sentirme acogido en un momento en que yo decido apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum."

Sin embargo, la gobernadora de Veracruz, Roció Nahle aseguró que Yunes Márquez no representa ni "cuenta con los postulados del movimiento de regeneración."

Por medio de una publicación en X, anteriormente Twitter, expresó que los militantes de Veracruz merecen respeto.

La gobernadora confirmó que "en breve" hará formalmente solicitud por escrito a la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, sobre su inconformidad con la adición.

Con información de Manuel Espino y Édgar Ávila Pérez*

