Los mensajes de Carlos Slim a Claudia Sheinbaum

Después de cuatro horas de charla en su conferencia anual de este 10 de febrero, Carlos Slim Helú habló de Trump y aranceles, del trabajo que hace su fundación, de Claudia Sheinbaum y, desde luego, de telecomunicaciones y televisión.

Sus declaraciones son interesantes no sólo porque vienen del hombre más rico de América Latina y el número 18 en el mundo, sino porque sus inversiones en México son de la mayor relevancia para la economía y con ello su relación con el poder en turno debe ser observada. Así, el lunes pasado Slim Helú mandó varios mensajes a Sheinbaum y a los redactores de la nueva ley de telecomunicaciones:

El IFT no era autónomo. “El regulador hizo muchas cosas contra Telmex”, dijo. Afirmó además que nunca fue autónomo porque se nombró a alguien de la Consejería Jurídica de la Presidencia.

Televisión de paga. “Ni el IFT ni ningún presidente nos autorizó prestar el servicio de televisión de paga a nuestros clientes, tenemos todo para hacerlo” se quejó el empresario. Además, acusó a funcionarios de obedecer instrucciones de quienes no tenían por qué darlas (obviamente, se refería a Televisa) para mantenerlo fuera del negocio. La TV de paga, por cierto, ha sido lo único que no ha disminuido sus precios en México en términos reales. Creo que Slim Helú tiene razón: debieron haberlo autorizado mucho antes por el bien del consumidor, además de que ha sido una fuerte demanda de su sindicato.

Preponderancia. “Entiendan, Telmex no es preponderante porque tiene 0% en TV de paga y sólo 38% en banda ancha, ¿saben sumar?” dijo enfático el ingeniero. Sobre Telcel, que tiene alrededor de 70% del mercado móvil, mencionó: “díganos cómo la quieren jugar y no hay problema, si nos dicen que quieren que seamos más chicos quitamos el servicio de prepago y dejamos de invertir”. La cuestión, y el señor Slim Helú lo sabe, es que la preponderancia no se mide por empresa, sino por grupo económico, así que Telmex y Telcel entran en la misma fórmula.

Interconexión cero. En efecto, la ley de 2014, que está a punto de ser reemplazada, estableció la obligación de interconexión al preponderante sin costo para la competencia, y aunque en 2017 la Corte la declaró inconstitucional por unanimidad, hizo efectivo el amparo a partir de 2018 sin que América Móvil pudiera recuperar lo perdido retroactivamente que, a decir de Slim Helú, fueron 20 mil millones de pesos.

Altán-CFE. “El gobierno cree que es muy fácil cubrir todo el territorio, López Obrador pensaba que era fácil… lo que deben hacer Altán y CFE es ir a esos lugares donde no hay cobertura, qué hacen en la Ciudad de México prestando servicios… a Altán le han dado todo gratis y no está dando un servicio social a nadie”.

Espectro caro. “AT&T y Telefónica ya están regresando el espectro por caro, ya a este precio, ¿quién quiere espectro?”. Totalmente cierto, pero ni Hacienda ni los legisladores han hecho caso a esta demanda.

Network fees. Slim Helú se refirió a la necesidad de regular el uso que hacen las grandes plataformas digitales (Netflix, YouTube, Google, etc.) de la infraestructura de telecomunicaciones a fin de establecer un pago basado en la cantidad de datos que envían. Se trata de un tema complejo y muy controvertido a nivel mundial que tiene un impacto en la neutralidad del internet, entre otras cuestiones.

Ahí pues algunos de los mensajes que pasó Slim Helú a las nuevas autoridades, todos ellos envueltos en buenos comentarios sobre Sheinbaum y su gestión. ¿Cuáles de estos permearán en la nueva ley y en las primeras decisiones de la flamante Agencia de Transformación Digital? Lo sabremos pronto.

Abogada, presidenta de Observatel y comentarista de Radio Educación

X y Threads: @soyirenelevy