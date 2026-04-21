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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por 460 votos a favor, reformar la , para incorporar el concepto de turismo accesible y establecer los lineamientos que debe cumplir.

La modificación legal fue enviada como minuta al para que continúe su proceso legislativo.

La modificación legal expone que se debe garantizar el acceso, uso y disfrute de todas las personas, con independencia de su edad o de la existencia de discapacidad, a los servicios, productos, entornos, infraestructura, información, comunicación y destinos turísticos.

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“Comprende la accesibilidad física y digital en la llegada, movilidad, uso de instalaciones, así como en la información previa y en destino, mediante procesos accesibles y protocolos inclusivos, a fin de evitar puntos de ruptura que limiten o impidan la experiencia turística”, especifica el dictamen.

La Secretaría de Turismo tendrá a su cargo la ejecución sectorial en esta materia y promoverá la emisión de las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, y las autoridades competentes asegurarán la accesibilidad en sitios culturales y con afluencia turística.

La reforma incluye en la ley las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable como aquellas fracciones del territorio nacional, claramente ubicadas y delimitadas geográficamente, que, por sus características naturales o culturales, constituyen un atractivo turístico.

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“Se establecerán mediante declaratoria específica que emitirá el Presidente de la República, a solicitud de la Secretaría”, detalla el documento.

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aov/bmc

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