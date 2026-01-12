El Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó el libro “México: Mediador clave en América Latina. Un análisis político-histórico”, donde diplomáticos destacaron el papel de México como mediador de conflictos regionales en América Latina a lo largo de la historia y donde reconocieron los principios que rigen la política exterior mexicana.

Durante el encuentro en el Antiguo Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, Laura Beatriz Moreno Rodríguez, embajadora de México en Chile, resaltó el papel clave que ha desempeñado México para coadyuvar a la pacificación de conflictos políticos y armados en América Latina atendiendo a la soberanía nacional de los países en pugna y la no intervención.

“México ha tenido un papel predominante en los procesos de negociación en términos de conflictos armados, pero también en crisis políticas y estos elementos han dado como resultado nuestras representaciones en la ONU y en la OEA”, dijo.

En su intervención, Luz Elena Baños Rivas, embajadora Permanente de México ante la OEA, reconoció el valor político del diálogo como parte de una manera de ser de la diplomacia mexicana y sostuvo que en medio de las tensiones que vive el mundo éste adquiere un valor supremo.

“Una política exterior pacifista como la nuestra ha permitido influir en las agendas interamericanas con un grado aceptable de independencia en procesos políticos complejos que han amenazado la estabilidad regional. El tener la capacidad de ser confiable para dialogar con partes en conflicto, resulta indispensable para participar en procesos de mediación que busquen sentar bases para soluciones sostenibles”, expresó.

“El poder de los mecanismos pacíficos pueden ser más tardados, pero tienen una intrínseca naturaleza sostenible en el tiempo. La fuerza puede ser muy devastadora en sus aparentes logros, pero en ninguno de los casos ha demostrado ser el camino que las personas, los gobiernos y los Estados tengan que seguir”, agregó.

Durante su participación, Daniel Cámara Ávalos, director General para Organismos y Mecanismos Regionales Americanos en la SRE, afirmó que la contribución de México a los procesos de paz y mediación es una de las tradiciones más sólidas y nobles de la política exterior mexicana.

En ese sentido, recordó la contribución de México en los procesos de paz en Haití para alcanzar la estabilidad y el desarrollo de ese país, donde brindó cooperación técnica para la organización de elecciones, así como para el fortalecimiento institucional y del Estado haitiano.

“México es reconocido a nivel regional y a nivel internacional como un actor que históricamente y permanentemente ha apoyado la paz en Haití, ha sido un aliado permanente y además un aliado desinteresado, que a partir de su convicción histórica, de sus principios de política exterior ha ayudado a llevar la paz en Haití”, externó.

“Si más países copiaran la percepción de México de una cooperación basada en el respeto a los principios, a la no injerencia, a las realidades locales, sería más fácil crear una sociedad en paz y apostar a un desarrollo sostenible en Haití”, añadió.

