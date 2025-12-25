Será hasta la próxima semana cuando se defina la situación jurídica de Mario Lindoro Elenes y Mario Alberto Lindoro Navidad, suegro y cuñado, respectivamente de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de “Los Chapitos” del convulsionado Cártel de Sinaloa.

Sus abogados solicitaron la ampliación de 72 a 144 horas del plazo constitucional para recabar pruebas en su favor, en la audiencia inicial celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, informaron fuentes judiciales.

Por lo que, mientras se define si son vinculados a proceso o no, “El Niño” y “El 7” quedaron presos en el penal federal de Puente Grande, luego de que un juez de control calificó de legal su detención y les dictó prisión preventiva oficiosa por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud.

Suegro y cuñado del hijo del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera fueron detenidos el lunes pasado en cateos de elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC), en domicilios de dos fraccionamientos exclusivos del municipio de Zapopan, Jalisco, en los que les aseguraron siete bolsas con droga, cuatro armas de fuego cortas, cartuchos, cargadores, dos camionetas y un vehículo de alta gama, una motocicleta, equipos de telefonía y dinero en efectivo.

Las autoridades federales los acusan de ser operadores financieros de “Los Chapitos”.

