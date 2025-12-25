Más Información

Un juez dictó oficiosa a Mario Alberto Cárdenas Medina, “El Betillo” o “Betito”, sobrino del capo Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo, y a sus presuntos cómplices Raúl Ramírez y Kevin Alberto Castro detenidos el domingo pasado en .

En audiencia inicial, el juzgador calificó de legal la de los tres sujetos acusados los delitos de posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores todos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y contra la salud, con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina.

Sin embargo, su defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional, por lo que será hasta la próxima semana cuando se determine si son vinculados a proceso por los delitos que se les acusa.

Mientras tanto permanecerán presos en un penal federal en espera de la resolución del juez.

Mario Alberto Cárdenas Medina y su compadre Raúl Ramírez, así como Kevin Alberto Castro, fueron detenidos en Monterrey, Nuevo León, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional, Ejército y Marina, en coordinación con autoridades estatales.

