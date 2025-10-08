Dictan prisión preventiva a "El Chuki", piloto aviador de "Los Chapitos"; se le acusa de tráfico y fabricación de armas

Juan Pablo Vargas Báez, alias “El Chuki”, identificado como piloto aviador de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada en la modalidad de tráfico y fabricación de armas.

Además, un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Hermosillo, Sonora, le dictó prisión preventiva justificada, quedando preso en el penal federal número 11 en Sonora.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que aportó los datos de prueba suficientes para que el juez de control procesara a “El Chuki”, por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de tráfico y fabricación de armas de fuego en su modalidad de quien participe en la introducción al territorio nacional, en forma clandestina de armas, municiones, cartuchos, explosivos y a quienes fabriquen armas, municiones, cartuchos y explosivos sin el permiso correspondiente con funciones de dirección o administración.

Lee también Sheinbaum: Pese a adeudos, farmacéuticas deben de cumplir con la entrega de medicamentos

En operativo realizado en una comunidad del municipio de Badiraguato, Sinaloa, elementos del Ejército, Guardia Nacional, Marina, Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron la semana pasada a Vargas Báez, a quien le cumplimentaron orden de aprehensión por delincuencia organizada en materia de tráfico de armas.

Según autoridades federales, “El Chuki” se desempeñaba como piloto aviador al servicio "Los Chapitos", y formaba parte de un grupo del Cártel de Sinaloa dedicado al tráfico de armas de Arizona a México, junto con Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Julio Cesar Chávez Jr.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp