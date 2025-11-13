En el marco de la Estrategia de Seguridad “Colima Seguro”, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en Manzanillo, Colima a Jaime Tonatiuh Mendoza Fregoso “El Pilas” o “X7”, de 26 años, presunto integrante del grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo a las investigaciones se le vincula como generador de violencia en la región, objetivo prioritario de segundo nivel y posible narcomenudista del CJNG.

Mendoza Fregoso cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud, drogarse en vía pública y violencia familiar.

“El Pilas” era operador de “La China”, quien fungía como halcón y sicario, también se le relaciona con una estructura delictiva liderada por Giancarlo “N” alias “Raptor” y operada por Francisco “N”, alias “Chacalo” con funciones de halconeo y distribución de droga en Manzanillo.

Esta célula ha sido vinculada a diversos homicidios en Colima y Villa de Álvarez, así como ejecuciones en el Centro de Santiago, donde se empleó el mismo modus operandi: desmembramiento y traslado de cuerpos en vehículos particulares.

La detención de “El Pilas” ocurrió durante patrullajes de vigilancia en la colonia Lomas del Mar, municipio de Manzanillo, y se le aseguró 68 dosis de metanfetamina y una bolsa de plástico.

“El Pilas” fue puesto a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación.

