Sheinbaum defiende a Fernández Noroña por casa de 12 mdp en Tepoztlán; “hacen un escándalo”, dice

Descartan a Beatriz Gutiérrez Müller para buscar rectoría de la BUAP; no acudirá a entrevista por el cargo

Tras exoneración de Pío López Obrador, Loret revela otro video de David León; "te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador"

Casa de Noroña de 12 mdp; 5 cartones donde se olvida la austeridad republicana

Sigue EN VIVO la conferencia de Checo Pérez en la Ciudad de México; todo sobre su regreso a la Fórmula 1

Por polémica de casa de 12 mdp, Noroña se va contra Azucena Uresti y Ciro Gómez Leyva; señala que viven en departamentos "millonarios"

, docente e investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (), se descarta para buscar la rectoría de la máxima casa de estudios del estado.

La esposa del apareció en la lista de 9 personas postuladas para contender en las elecciones por la rectoría de la BUAP.

En la lista también está , actual rectora de la BUAP, y quien cuenta con el respaldo de la comunidad universitaria para reelegirse en el cargo.

Este miércoles 27 de agosto, desde las 10:00 horas, los 9 candidatos postulados fueron citados por la Comisión de Auscultación para ser entrevistados y exponer sus razones por las que quieren ocupar la rectoría de la BUAP.

Beatriz Gutiérrez Müeller estaba citada a las 13:45 horas, pero no se presentará, con lo que se descarta su interés por contender en el para el periodo 2025-2029.

Uno de los requisitos para participar en el proceso es acreditar la antigüedad en la institución y el nombramiento de profesor(a) investigador mediante una constancia expedida en el presente período escolar por la Dirección de Recursos Humanos. Sin embargo, no realizó el trámite.

Además, las postulaciones las realizan miembros de la comunidad universitaria sin que necesariamente haya interés de las personas propuestas por participar en el proceso.

