Este miércoles, el diputado Marcelino Castañeda anunció su renuncia a la bancada del PRD, al igual que la diputada Laura Fernández, en tanto que la legisladora Edna Díaz, está en “veremos” pues ya tiene una invitación de MC.

“En este momento estoy circulando ya mi renuncia al PRD, no me voy a enojado pero sí me voy sentido con mi partido, me siento excluido, mi madre me enseñó a no estar en un espacio donde no te quieren y simplemente creo que ha concluido mi ciclo en el PRD”, declaró Castañeda tras argumentar su molestia porque no haber sido considerado para la reelección.

El propio Marcelino habló en privado con la diputada Laura Fernández, quien le confirmó que también dejó la bancada: “Laura fue candidata a gobernadora y ni siquiera la tomaron en cuenta mientras que a Edna la sacaron vilmente de la lista y de la contienda”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la diputada Edna Díaz dijo que al interior del PRD “se han cometido muchas injusticias”, pero por respeto a sus electores se mantendrá en el sol azteca “por el momento”, toda vez que ha recibido invitaciones de otras bancadas, particularmente de Movimiento Ciudadano.

Con las tres renuncias, el PRD pasa de 15 a 12 legisladores, lo que representa que perdió una quinta parte de su bancada, lo que podría incrementar con la probable salida de Edna Díaz.

Marcelino Castañeda también adelantó que quienes renunciaron al PRD, analizan la creación de una bancada independiente.

Por su parte, el diputado Francisco Huacus fue nombrado nuevo coordinador de la bancada, tal y como lo adelantó este rotativo. El perredista aseguró que “Pronto va a haber noticias de nuevas incorporaciones al PRD”.

