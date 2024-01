El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que la renuncia de Luis Espinoza Cházaro al sol azteca, no representa un golpe sustancial al instituto político que dirige, y aseguró que incluso la salida de Silvano Aureoles, no toca nada esencial del PRD.

En entrevista con EL UNIVERSAL Zambrano Grijalva dijo que él respaldó por años a Espinoza Cházaro, y agregó que al quitarle su respaldo, el diputado “no es nada”.

“Creen, un par de individuos, que son el PRD, pero te voy a decir una cosa, Cházaro sin el apoyo de la dirigencia nacional del PRD no es nada en el PRD, y de Silvano te puedo decir que la mayoría de los dirigentes del PRD en Michoacán están acá, se van a quedar, entonces nada esencial se toca con la salida de estos dos individuos”, declaró.

Lee también Espinosa Cházaro oficializa su renuncia al PRD; "ya no creo en el liderazgo de Jesús Zambrano"

Más tarde, entrevistado en el marco de la reunión plenaria del Sol Azteca, aseguró que a pesar de las renuncias de Víctor Hugo Lobo, Silvano Aureoles, Luis Cházaro, y la molestia de Miguel Ángel Mancera, aún quedan liderazgos importantes en su partido, pero no dijo nombres.

“Al PRD le queda una inmensa mayoría de liderazgos, uno o dos o tres inconformes no significa de ninguna manera desbandada en el PRD, lo que pasa es que cuando les tocan candidaturas dicen “el Presidente Zambrano es un excelente Presidente” y cuando no les tocas, se enberrinchan y dicen “me voy, renuncio al partido”. Lobo se fue y a los pocos días demostró por qué se iba cuando terminó votando por Ernestina en la Ciudad de México, en Michoacán el exgobernador Silvano quería una candidatura para el Senado para su hermano o para alguien muy cercano a él, de Mancera no sé de qué se queja, él va de candidato al distrito siete en la Gustavo Madero que es de los más altamente competitivos y luego va en el número dos de la plurinominal, entonces en verdad que no hay razón en esto”, agregó.

Finalmente, el dirigente pidió a Cházaro renunciar a su diputación plurinominal: “Cházaro dice que en congruencia por sus inconformidades conmigo y que porque yo le fallé, la línea del partido es ir con la candidatura más competitiva porque queremos ganar y vamos a ganar la Ciudad de México con Santiago Taboada, entonces, la verdad no tienen razón en sus reclamos, y en todo caso habla de congruencia, y si el diputado Cházaro fuera congruente, que renuncie también a la pluri a la que llegó por el partido al que ahora ya no quiere”, concluyó.

Lee también Sedena localiza y retira granada en Torre de Pemex al cumplirse 11 años de fatal explosión

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc/rmlgv