Tras los hechos ocurridos en la alcaldía Iztapalapa en donde Fátima "Z", estudiante de 13 años de la Escuela Secundaria Diurna No. 236 fue arrojada de varios metros de altura por sus compañeros, presuntamente a su afición por el K-pop, la embajada de Corea en México se sumó al rechazo de estas agresiones.

A través de X, la embajada recordó que los valores del K-Pop son el pro de la activación física y la promoción de la diversidad, la inclusión y el sano esparcimiento de los jóvenes.

"Reprobamos cualquier agresión física, verbal, psicológica o cibernética que jóvenes sufran por sus aficiones a Corea", dictó el comunicado.

Además, exhortó a las autoridades pertinentes a poner atención a cualquier acto de acoso en las escuelas o comunidades.

Por su parte, el Centro Cultural Coreano en México también se manifestó contra estos actos de violencia.

Exigen justicia para Fátima. Foto: Captura de pantalla

Fans de K-Pop exigen justicia por Fátima

Por esta agresión, la comunidad mexicana que admira la cultura coreana exigió justicia por medio de redes sociales ante el caso.

La cuenta fanbase de BTS en México expuso: "Nos encontramos en una sociedad que sigue permitiendo que los gustos, las pasiones y las diferencias sean motivo de rechazo y violencia. No debería ser así. Escuchar música distinta no puede ser una razón para que alguien sea marginado, y sin embargo, este caso nos demuestra que todavía hay mucho camino por recorrer. No es solo por Fátima, es por cada persona que ha sido atacada por ser diferente, por vivir sus gustos con autenticidad y sin miedo."

Fans de la cultura coreana exigen justicia para Fátima. Foto: Captura de pantalla

Mientras que, las y los fans de Blackpink, grupo de K-Pop explicaron: "Lo que para ella era una pasión y una forma de expresarse, se convirtió en el blanco de burlas y agresiones."

Además, expusieron que este no es un caso aislado ya que muchos fans han enfrentado discriminación y violencia por sus gustos musicales.

Fans de la cultura coreana exigen justicia para Fátima. Foto: Captura de pantalla

