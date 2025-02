“Es importante que los jóvenes concienticemos sobre el uso del condón, especialmente en estas fechas del amor y la amistad. Como ejemplo, es sabido y se comenta entre los estudiantes de la UNAM que la Facultad de Medicina es la que más embarazos adolescentes tiene y uno podría creer que es algo contradictorio”, comentó Víctor Manuel Zepeda, estudiante de Medicina de la UNAM durante el Día Mundial del Condón, que se celebró en la Clínica Especializada Condesa.

Víctor y sus compañeros ofrecieron condones gratuitos a los asistentes, dieron información sobre salud sexual y la prevención y participaron en pláticas.

Durante su participación, Víctor dijo sorprenderse de la gran cantidad de jóvenes presentes que no sabían cómo colocar un condón de manera correcta.

“Es sorprendente, porque el preservativo masculino es el más usado en todo el mundo y si uno no lo llega a abrir o colocar de manera correcta, es muy común que se salga o se rompa. Uno cree que con sólo ponerlo es suficiente, pero hay mucho más que se puede hacer para tener una correcta educación sexual entre los jóvenes”.

La Clínica Especializada Condesa atiende pacientes con enfermedades de transmisión sexual, entre los que se encuentran más de 22 mil personas que padecen VIH, y por del Día Internacional del Condón y del Día del Amor y la Amistad, llevaron a cabo un evento enfocado en hacer conciencia en los jóvenes sobre el uso de preservativos y la salud sexual.

Ángel Indetectable, quien es una persona portadora de este virus y se dedica a realizar pláticas para concientizar sobre los derechos y la vida de personas como elle, afirmó que los jóvenes necesitan tener más herramientas que un condón para cuidarse en su vida sexual.

“Antes de hablar con las personas sobre la salud sexual, se tiene que hablar sobre la salud mental, que es lo más importante para mí, y lo que tiene que ser más importante aún para los jóvenes”, añadió.

Marco Palet, coordinador de Promoción de la Salud Sexual de la Clínica Especializada Condesa, mencionó que quienes más utilizan el condón son hombres cuando tienen relaciones con otros hombres, y que el uso de este preservativo tiene que ser más frecuente entre jóvenes, independiente de su orientación sexual.

“Hoy más que nunca es importante concientizar a los jóvenes sobre las enfermedades de transmisión sexual y sobre el uso de preservativos. La prevención es vida y recordemos que los jóvenes usan cada vez menos el condón y en el marco del 14 de febrero, es necesario hacer conciencia”, dijo.

Reparten preservativos en el Metro

Por la celebración del Día Internacional del Condón, este 13 de febrero, decenas de mujeres que pasaban por la estación del Metro Hidalgo recibieron preservativos internos, y aseguraron que también es deber de ellas protegerse al momento de mantener relaciones sexuales.

“Muchas veces cuando hay embarazos o se contrae alguna enfermedad se puede decir que es culpa del hombre, pero ahora ya las cosas han cambiado y también es nuestra obligación protegernos nosotras”, expuso Naomi, de 26 años.

La repartición de estos condones en las estaciones del Metro Cuatro Caminos, Hidalgo, Mixcoac, La Raza y San Lázaro forman parte de la campaña de salud sexual Echar pasión con prevención, que implementó el Gobierno de la Ciudad de México.

Azul, quien además de un kit de condones internos recibió unos sobres de lubricante, señaló que en su experiencia, aunque puede llegar a ser un poco incómodo, “en alguno de los dos debe haber esa madurez”.

“Sí he usado en alguna ocasión, y es porque mi novio en ese entonces no tenía, y como ya alguna vez tuvimos una experiencia donde pensé que estaba embarazada, pues yo tenía uno que me regalaron igual en una campaña así. Sí es incómodo, pero es necesario porque luego sale más caro”, comentó.

Daniela García, encargada del despacho de Diversidad Sexual del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, aseguró que el condón interno tiene la misma efectividad que uno externo (99.9%), por lo que equivale a un preservativo masculino.

“No sólo protege de un embarazo, sino también de VIH, herpes, sífilis y muchas otras, entonces siempre es importante que exista esta conciencia de los dos lados”, enfatizó.