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El canciller mantuvo un encuentro con el presidente del Senado de , Faisal Akef Al-Fayez, quien hace una visita de trabajo en México.

En la cancillería, agradeció a su país debido al apoyo para facilitar las evacuaciones de connacionales que estaban en lugares del conflicto de Medio Oriente.

Adicionalmente, destacó que la cooperación entre ambos países debe basarse en el respeto, la solidaridad y la generosidad, lo cual permite respuestas "coordinadas y eficientes" frente a esta clase de situaciones.

Encuentro del canciller Juan Ramón de la Fuente con el presidente del Senado de Jordania, Faisal Akef Al-Fayez, este jueves 26 de marzo. Foto: X @SRE_mx
Encuentro del canciller Juan Ramón de la Fuente con el presidente del Senado de Jordania, Faisal Akef Al-Fayez, este jueves 26 de marzo. Foto: X @SRE_mx

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A De la Fuente lo acompañó la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado; el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat; y el director general de Coordinación Política, Pedro Matar.

Por parte de Jordania, estuvieron presentes Adli Qasem Al-Khaledi; el secretario general del Senado, Abdel Rahim Al-Waked, y el asesor de Medios del Senado, Hikmat Shaher Al-Momani.

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dft/bmc

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