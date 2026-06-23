José Oscar Valdez Ramírez “El Sultán”, extitular de la Unidad de Delitos Fiscales y Financieros, fue sentenciado a 27 años y seis meses de cárcel por solicitar dinero a una persona a cambio de no ejercer acción penal en su contra.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez lo declaró culpable de los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita con funciones de dirección y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de transporte dentro del territorio nacional.

Mientras que para José Antonio Ramírez Beltrán, su presunto cómplice, 10 años de prisión por el primero de los delitos.

Lee también FGR impulsa una nueva visión de procuración de justicia, garantiza Ernestina Godoy; llama a priorizar a las víctimas

Ambos fueron recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en su calidad de funcionario público, Valdez Ramírez, en noviembre de 2019, ofreció a una persona gestionar el no ejercicio de la acción penal de una investigación a cambio de dinero.

[Publicidad]

Ante ello, en diciembre de 2020, le fue cumplimentada orden de aprehensión por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), y en mayo de 2023, a su cómplice José Antonio Ramírez Beltrán, ambos en la Ciudad de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc